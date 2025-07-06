Εν αναμονή του ανοίγματος της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι οι υποψήφιοι, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο και τελευταίο βήμα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025. Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει η υπουργός Παιδείας σε πρόσφατη τηλεοπτική της παρουσία, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, για περίπου δέκα ημέρες, ούτως ώστε οι υποψήφιοι να έχουν χρόνο για να επεξεργαστούν τα δεδομένα προτού προχωρήσουν στις τελικές επιλογές τους.

Ωστόσο, η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου κάθε άλλο παρά τυπική διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα εισαγωγής στη μεταλυκειακή εκπαίδευση ενός υποψηφίου.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να σταχυολογηθούν τα βασικά βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους.

Η διευθύντρια του Εργαστηρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Κατερίνα Αργυροπούλου και οι επιστημονικές συνεργάτιδες του Εργαστηρίου, εξειδικευμένες σύμβουλοι σταδιοδρομίας Αναστασία Βρεττού, Ασπασία Καραβία, Πηνελόπη Μπέλκη, Ολυμπία Χαϊδεμενάκη, μοιράστηκαν τις γνώσεις τους, επισημαίνοντας ότι «η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι εξίσου καίριας σημασίας με τους βαθμούς που θα πάρουν στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν, ή και περισσότερο».

Βασικές συμβουλές για τη σωστή αξιοποίηση των μορίων

Όπως ανέφεραν οι ειδικοί του Εργαστηρίου, η διαχείριση των δεδομένων που έχει κάποιος στα χέρια του «αναδεικνύει τους επιτυχημένους». Γιατί, όπως επεσήμαναν, «επιτυχία είναι να αξιοποιήσει κανείς τα όποια μόρια συγκεντρώνει με έναν έξυπνο και αυθεντικό τρόπο, κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές με βάση τόσο τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, όσο και τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας». Έτσι, οι υποψήφιοι καλό είναι να έχουν κατά νου τα εξής:

Οι περυσινές βάσεις έχουν τον τελευταίο λόγο. Οι υποψήφιοι είναι σημαντικό να επιλέξουν σύμφωνα τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, αξίες, δεξιότητες και επαγγελματικούς στόχους.

Ενημέρωση και πληροφόρηση. Οι υποψήφιοι καλό είναι να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο μέχρι το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας για τη συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, φροντίζοντας να ενημερωθούν για το περιεχόμενο σπουδών κάθε τμήματος που μπορεί να τους ενδιαφέρει, για τις επαγγελματικές προοπτικές, τις μεταπτυχιακές δυνατότητες και τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Ιεράρχηση επιλογών. Η λήψη απόφασης απαιτεί επαρκή πληροφόρηση και ενημέρωση, ωστόσο είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να γίνεται ιεράρχηση των επιλογών με βάση τις επιθυμίες του κάθε υποψηφίου χωρίς να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. βάσεις, κοινωνικός περίγυρος).

Τα έξι βασικά βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Σε πιο χρηστικό επίπεδο, έξι είναι τα βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι για να συμπληρώσουν σωστά το Μηχανογραφικό.

Είσοδος στην πλατφόρμα. Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ειδική πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ. Επεξεργασία, χωρίς οριστικοποίηση. Αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, οι υποψήφιοι μπορούν να ξεκινήσουν τη δοκιμαστική (προσωρινή) συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, χωρίς όμως να το οριστικοποιήσουν. «Αυτή η περίοδος είναι πολύτιμη για πειραματισμό, αλλαγές και καλύτερη ιεράρχηση», τονίζεται από το Εργαστήριο. Προετοιμασία εναλλακτικών σεναρίων. Είναι σημαντικό για τους υποψήφιους να δηλώσουν σχολές στις οποίες έχουν επιτύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), χωρίς όμως να εστιάζουν αποκλειστικά στα συνολικά μόριά τους ή στις περσινές βάσεις - παράγοντες που μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Αντιθέτως, χρειάζεται να προετοιμαστούν και για εναλλακτικά σενάρια, εξετάζοντας προσεκτικά και σχολές που ενδεχομένως δεν αποτελούσαν αρχικά την πρώτη τους επιλογή, αλλά παρουσιάζουν αξιόλογες προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης. Σωστή ενημέρωση για τις μετεγγραφές. Οι υποψήφιοι που σκοπεύουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλη σχολή ή ίδρυμα, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τόσο την εγκύκλιο μετεγγραφών όσο και αυτή με τις αντιστοιχίες των σχολών του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο και καθορίζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις, τις κατηγορίες δικαιούχων, τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η σωστή ενημέρωση ως προς τις μετεγγραφές είναι απαραίτητη, καθώς πολλές φορές επηρεάζει και τη στρατηγική με την οποία συμπληρώνεται το Μηχανογραφικό Δελτίο. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εμπιστευτεί ειδικούς, όπως τα μέλη του Εργαστηρίου, για να τον διαφωτίσουν σχετικά. Αποθήκευση και εκτύπωση μηχανογραφικού. Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Προσοχή στις ημερομηνίες. Η προθεσμία υποβολής του Μηχανογρφικού είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τουλάχιστον κατά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου.

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά αντικείμενα του μέλλοντος

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρoυμ, οι επαγγελματικές τάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) και στην επεξεργασία πληροφοριών αναμένεται να δημιουργήσουν 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα εκτοπίσουν 9 εκατομμύρια άλλες, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική τάση.

Έτσι, η κ. Αργυροπούλου και οι συνεργάτιδές της τόνισαν ότι «σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία αναδιαμορφώνει διαρκώς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και επηρεάζει τις ίδιες τις δομές της γνώσης, η επιλογή σπουδών χρειάζεται να γίνει με ανοιχτό ορίζοντα, γνώση των εξελίξεων και επίγνωση των δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στο μέλλον, όπως η ευελιξία, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η ψηφιακή παιδεία και η ικανότητα συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής».

Ωστόσο, επεσήμαναν ότι «είναι επίσης σημαντικό να κατανοούμε ότι η ΤΝ αγγίζει -ή θα αγγίξει- σχεδόν όλους τους επαγγελματικούς τομείς και άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να σκεφτούν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι είναι το πώς θα ενσωματώσουν την ΤΝ και θα την εκμεταλλευτούν ως εργαλείο για την ενίσχυση της επιστήμης ή του αντικειμένου τους, που και πάλι είναι σημαντικό να επιλέξουν με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις αξίες τους».

Σχολές και Τμήματα με το «βλέμμα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Αν και, όπως επεσήμαναν οι ίδιες η ανταπόκριση μίας σχολής ή ενός τμήματος στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης «δεν αποτελεί ορόσημο για την επιλογή μιας σχολής για τον υποψήφιο κι ούτε θα πρέπει να επηρεαστεί από αυτές», υπάρχουν σχολές και τμήματα σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο, που κατά τις ίδιες, φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές αλλαγές.

Ενδεικτικά, ακολουθούν κάποιες από αυτές, ανά Επιστημονικό Πεδίο:

1ο Πεδίο

- Ψηφιακών μέσων και Κινηματογράφου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πολιτισμική βιομηχανία, σχεδιασμός ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ψηφιοποίηση μουσείων κ.α.)

- Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ψηφιακό μάρκετινγκ, social media, animation, επικοινωνία, δημιουργικές βιομηχανίες)

- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Νομικά, πολιτικά, οικονομικά, γλωσσομάθεια, διπλωματία, δημόσια διοίκηση, διεθνείς οργανισμοί)

- Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2ο Πεδίο

- Τμήματα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΑΔΑ ΠΑΠΕΙ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Προγραμματισμός, ΤΝ, big data, κυβερνοασφάλεια, τεχνολογία, ανάλυση δεδομένων, software engineering)

- Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΠΑΔΑ (Hardware, software, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανικοί υπολογιστών, AI developers)

- Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Περιβαλλοντική τεχνολογία, βιωσιμότητα, πράσινη ανάπτυξη, ESG, περιβαλλοντική πολιτική)

- Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ

3ο Πεδίο

- Μηχανικών Βιοϊατρικής, ΠΑΔΑ

- Βιοτεχνολογία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βιολογία, τεχνολογία, ΤΝ στην υγεία, φαρμακευτική, βιομηχανία υγείας, έρευνα)

- Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ασφάλεια τροφίμων, τεχνολογία τροφίμων, βιομηχανία τροφίμων, διατροφολογία)

4ο Πεδίο

- Ψηφιακά Συστήματα, ΠΑΠΕΙ (Πληροφορική, κυβερνοασφάλεια, επιχειρησιακή ανάλυση, IT consulting, data analysis)

- Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ (προσβάσιμη πλέον και από το 2ο ΕΠ, διοίκηση, τεχνολογία, ανάλυση δεδομένων, business analytics, project management)

- Ναυτιλιακά, ΠΑΠΕΙ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Διοίκηση, logistics, διεθνές εμπόριo, ναυτιλιακές εταιρείες, logistics, διεθνείς μεταφορές)

