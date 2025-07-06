Ασπρόπυργος: Πυροβολισμοί σε καταυλισμό Ρομά - Τραυματίστηκαν μικρά παιδιά

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ, Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, λίγο πριν τις 10, όταν τέσσερα άτομα, που μετέβαιναν σε ΙΧ, άνοιξαν πυρ με κυνηγετική καραμπίνα έξω από σπίτι στον καταυλισμό Ρομά του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τρία παιδιά, ηλικίας 10, 11 και 12 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Οι δράστες της επίθεσης αναζητούνται.



