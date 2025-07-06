Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 5 Ιουλίου 2025, στο Αγρίνιο, στην Εθνική Οδό, στο ύψος του ΟΑΕΔ. Έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με βαν, το ΙΧ έπεσε σε χαντάκι και τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 21χρονος οδηγός του και να απανθρακωθεί, βρίσκοντας φρικτό θάνατο, σύμφωνα με το tempo24.gr και το agriniopress.gr.

Ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο όχημα, γυναίκα, βγήκε από το φλεγόμενο ΙΧ τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας καθώς και το ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο Αγρινίου έχουν μεταφερθεί τραυματισμένη η νεαρή από το αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς και ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στο άλλο όχημα. Η κατάσταση τους δεν φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση, να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου κλήθηκαν οι οικείοι του αδικοχαμένου νέου για να τον αναγνωρίσουν, επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Οι γονείς του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εργαζόμενοι στη νοσηλευτική μονάδα και η τραγική είδηση συγκλόνισε τους πάντες.

