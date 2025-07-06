Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Εξάρχεια - Ένας τραυματίας

Ένα άτομο που διέμενε στο διαμέρισμα διακομίστηκε με εγκαύματα στο πρόσωπο στο νοσοκομείο - Η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις τρεις τα ξημερώματα

Πυρκαγια Εξαρχεια

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Δαφνομήλη.

Ένα άτομο που διέμενε στο διαμέρισμα διακομίστηκε με εγκαύματα στο πρόσωπο στο νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

