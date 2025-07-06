Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Δαφνομήλη.

Ένα άτομο που διέμενε στο διαμέρισμα διακομίστηκε με εγκαύματα στο πρόσωπο στο νοσοκομείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2025

Πηγή: skai.gr

