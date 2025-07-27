Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην παραλία του ΕΔΕΜ στο Παλαιό Φάληρο, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός κοριτσιού, περίπου 3 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή είδαν το παιδί να επιπλέει στη θάλασσα, φορώντας μόνο το μαγιό του. Άμεσα ειδοποίησαν το 112 και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του παιδιού. Οι αρχές ερευνούν τις λίστες αγνοουμένων ανηλίκων, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο σχετικό στοιχείο.

Το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτυχο κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του στη θάλασσα.

«Φως» στα αίτια αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική ώστε να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για έγκλημα ή ατύχημα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ επιβεβαίωσε το γεγονός σημειώνοντας ότι αλλοδαποί ειδοποίησαν τις αρχές για το τραγικό περιστατικό. «Εχει ανοίξει δικογραφία και πριν ολοκληρωθεί η έρευνα δεν θα κάνουμε καμία αναφορά», είπε και πρόσθεσε ότι προκαλεί εντύπωση ότι το παιδί δεν το έχει αναζητήσει κανείς.

Πηγή: skai.gr

