Ο άνθρωπος που αντίκρισε πρώτος τη σορό του άτυχου 3χρονου κοριτσιού στην παραλία του ΕΔΕΜ, περιέγραψε σοκαρισμένος την εμπειρία του στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

Είχε πάει για νυχτερινό μπάνιο, τα ξημερώματα όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με το φρικτό θέαμα.

«Είδα περιπολικά και ασθενοφόρο στην παραλία και πλησίασα. Ήταν κάτι που δεν ήθελες να πιστέψεις... Το παιδί ήταν περίπου δύο ετών, φορούσε ολόσωμο μαγιό, και η κοιλίτσα του ήταν φουσκωμένη. Δυστυχώς, είχε ήδη καταλήξει. Το σκέπασαν και λίγο αργότερα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφερε στο νοσοκομείο.»

Ο μάρτυρας τόνισε πως η εικόνα του παιδιού έδειχνε ότι ο θάνατος είχε επέλθει πρόσφατα. «Φαινόταν πως δεν είχε περάσει πολύς χρόνος από τότε που είχε χαθεί στη θάλασσα. Ήταν κοντά στην ακτή, μόλις δέκα μέτρα από την άμμο».

Τι είπε ο μάρτυρας

