Όταν η βία χτυπά την εφηβεία: Το σχολείο που έμαθε να ακούει – Μια ιστορία χωρίς βία

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ με τίτλο «Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.

Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;

Επεισόδιο 6: Το Σχολείο που Έμαθε να Ακούει – Μια Ιστορία Χωρίς Βία

Στο έκτο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης συναντά δυο ανθρώπους που έχουν καταφέρει κάτι σπάνιο: να μετατρέψουν ένα σχολείο σε πραγματική κοινότητα.

Ο Μάριος Μουρατίδης και η Χριστίνα Πασαλή, διευθυντής και υποδιευθύντρια του Πρότυπου ΕΠΑΛ Περάματος, μιλούν για το πώς καλλιέργησαν ένα περιβάλλον αποδοχής, εμπιστοσύνης και συνύπαρξης, όπου η βία και το bullying δεν έχουν χώρο — όχι από τύχη, αλλά από επιλογή.

Μέσα από τη ματιά εκπαιδευτικών που έχουν κερδίσει τον σεβασμό των μαθητών τους, αναζητούμε την ουσία της παιδείας. Πώς χτίζεται μια καθημερινότητα χωρίς φόβο; Πώς καλλιεργείται ο σεβασμός, χωρίς αυταρχισμό αλλά με σταθερότητα; Πώς μπορεί ένα σχολείο να γίνει καταφύγιο και όχι πεδίο σύγκρουσης;

Ένα επεισόδιο που φωτίζει τις δυνατότητες της εκπαίδευσης, όταν πίσω από τους κανόνες υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν, ακούν και νοιάζονται.

