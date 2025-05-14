Όταν η βία χτυπά την εφηβεία: Το σχολείο που έμαθε να ακούει – Μια ιστορία χωρίς βία

Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast του ΣΚΑΪ με τίτλο «Όταν η Βία Χτυπά την Εφηβεία», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης αναμετράται με τη βία των ανηλίκων, ένα βαθύτατα κοινωνικό φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μάστιγα στη χώρα μας.
Μέσα από αληθινές προσωπικές ιστορίες που σοκάρουν, ο λόγος δίνεται στα θύματα, στους γονείς, στους δασκάλους και στους ειδικούς, με όλους να έχουν κάτι να πουν. Ποια είναι η πραγματική αιτία που «γεννά» το τέρας; Πώς οι νέοι στρέφονται στη βία από τόσο τρυφερή ηλικία; Υπάρχουν λύσεις και ελπίδα για το αύριο;
Επεισόδιο 6: Το Σχολείο που Έμαθε να Ακούει – Μια Ιστορία Χωρίς Βία
Στο έκτο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης συναντά δυο ανθρώπους που έχουν καταφέρει κάτι σπάνιο: να μετατρέψουν ένα σχολείο σε πραγματική κοινότητα.
Ο Μάριος Μουρατίδης και η Χριστίνα Πασαλή, διευθυντής και υποδιευθύντρια του Πρότυπου ΕΠΑΛ Περάματος, μιλούν για το πώς καλλιέργησαν ένα περιβάλλον αποδοχής, εμπιστοσύνης και συνύπαρξης, όπου η βία και το bullying δεν έχουν χώρο — όχι από τύχη, αλλά από επιλογή.
Μέσα από τη ματιά εκπαιδευτικών που έχουν κερδίσει τον σεβασμό των μαθητών τους, αναζητούμε την ουσία της παιδείας. Πώς χτίζεται μια καθημερινότητα χωρίς φόβο; Πώς καλλιεργείται ο σεβασμός, χωρίς αυταρχισμό αλλά με σταθερότητα; Πώς μπορεί ένα σχολείο να γίνει καταφύγιο και όχι πεδίο σύγκρουσης;
Ένα επεισόδιο που φωτίζει τις δυνατότητες της εκπαίδευσης, όταν πίσω από τους κανόνες υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν, ακούν και νοιάζονται.
Διαθέσιμο τώρα σε Spotify και Apple Podcasts.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.