Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Μαΐου

Σήμερα, Τετάρτη 14 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα: Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων *, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:15 - Δύση ήλιου: 20:27 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 16.3 ημερών



