Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στην καρδιά του Βόλου, όταν δύο άγνωστοι άνδρες επιτέθηκαν απρόκλητα με μαχαίρι σε θαμώνες καταστήματος στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών και πολιτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες προσέγγισαν το τραπέζι όπου κάθονταν πολίτες και, χωρίς καμία προειδοποίηση, επιτέθηκαν με μαχαίρι, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση και σκηνές αλλοφροσύνης. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Το σημείο παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ λαμβάνονται και αξιολογούνται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

