Ιδιόχειρο σημείωμα με οδηγίες που βρέθηκε στην τσέπη της 39χρονης που σκοτώθηκε στην έκρηξη έξω από την τράπεζα στη Θεσσαλονίκη ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης καθώς αυτό οδήγησε τις αρχές στο διαμέρισμα-γιάφκα στα Λαδάδικα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ιδιόχειρο σημείωμα ανέφερε τη διεύθυνση του διαμερίσματος και το σημείο στο οποίο η γυναίκα θα άφηνε τη βόμβα. Οι οδηγίες ανέφεραν πώς θα κάνει το δρομολόγιο και ποιους δρόμους θα ακολουθήσει μέχρι να φτάσει στην τράπεζα που θα τοποθετούσε τη βόμβα.

Η γυναίκα ακολουθώντας τις οδηγίες πήγε στο διαμέρισμα πήρε τη βόμβα και τη μετέφερε, χωρίς προφανώς να γνωρίζει τους κινδύνους. Η 39χρονη διένυσε απόσταση 2χλμ σε διάστημα 20 λεπτών, έχοντας το σακίδιο στην πλάτη με τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ωστόσο, το πρόσωπό της που είχε ακάλυπτο έχει καταγραφεί από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει το κινητό της τηλέφωνο της 39χρονης το οποίο έχει μεταφερθεί άθικτο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία εξετάζει τις συνομιλίες και τυχόν φωτογραφίες για να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο της έρευνας που έχει να κάνει με τα τρία άτομα που εκτιμά η αστυνομία ως συνεργούς.

Οι εκτιμήσεις της αστυνομίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο πρώτος εκτιμάται ότι είναι ο άστεγος ο οποίος ενοικίασε την περασμένη Τετάρτη το διαμέρισμα στα Λαδάδικα με τα στοιχεία του.

Ο δεύτερος βρίσκεται στις φυλακές και εκτιμάται ότι είναι ο εντολέας (στο παρελθόν είχε συλληφθεί με την 39χρονη στο κέντρο της Αθήνας).

Ο τρίτος, σύμφωνα με την αστυνομία είναι αυτός που έφτιαξε τη βόμβα. Εκτιμάται ότι το άτομο αυτό αφού κατασκεύασε τη βόμβα την άφησε στο διαμέρισμα και στη συνέχεια ενημέρωσαν τη γυναίκα να την παραλάβει και να την αφήσει στο σημείο που έγινε η έκρηξη.

Υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας μιλούν για ένα απόλυτα ερασιτεχνικό εγχείρημα το οποίο ωστόσο θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο σε αρκετούς πολίτες που κινούνταν εκείνη την ώρα ανυποψίαστοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Προς το παρόν και τα δεδομένα που η αστυνομία έχει καταλήξει ότι στόχος ήταν η τράπεζα και τα χρήματα αποκλείοντας τρομοκρατική ενέργεια. Οι αρχές εκτιμούν ότι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενέργειας συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα.

Η αστυνομία πάντως ερευνά και το ενδεχόμενο η 39χρονη να ενεργούσε για λογαριασμό ποινικού που είναι κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών και έχει κατηγορηθεί και για τρομοκρατία. Ο συγκεκριμένος ποινικός, σύμφωνα με την αστυνομία φέρει την ευθύνη για τουλάχιστον 5 τρομοκρατικές ενέργειες. Μεταξύ αυτών και η αποστολή δέματος παγιδευμένου με εκρηκτικά στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης στις 12 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

