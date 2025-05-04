«Η υπευθυνότητα, η επιστημονική ακρίβεια και η αντικειμενικότητα των ερευνών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι αδιαπραγμάτευτες», επισημαίνεται μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΕΕ), απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την πραγματογνωμοσύνη της ΔΕΕ για τα βίντεο των Τέμπων.

Αφορμή στάθηκαν οι δύο νέες τεχνικές εκθέσεις που παρουσίασαν ειδικοί επιστήμονες, οι οποίες αμφισβητούν τη γνησιότητα των τριών βίντεο της εταιρείας Interstar για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ στην πραγματογνωμοσύνη της κατέληγε στο συμπέρασμα οτι τα βίντεο είναι γνήσια.

Η ανακοίνωση της Δ.Ε.Ε

Με αφορμή δημοσιεύματα και διαδικτυακές αναφορές τρίτων που αμφισβητούν την πληρότητα και την αξιοπιστία της εργαστηριακής διερεύνησης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τα βίντεο που σχετίζονται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, επισημαίνονται τα εξής:

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι η καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια εγκληματολογικών ερευνών και τη σύνταξη εργαστηριακών πραγματογνωμοσυνών, εφαρμόζοντας σύγχρονες, επιστημονικοτεχνικά τεκμηριωμένες, διεθνώς αναγνωρισμένες και δικαστικά παραδεκτές μεθόδους, οι οποίες είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου Εφέτη Ανακριτή, η Δ.Ε.Ε. συνέταξε δύο εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, στις οποίες αποτυπώνονται με ακρίβεια όλες οι ενέργειες που αφορούν την ιχνηλασιμότητα των αρχείων, την ανάλυση των καταγραφών συμβάντων συστήματος, καθώς και τον τεχνικό έλεγχο για τυχόν αλλοιώσεις ή επεξεργασίες του οπτικοακουστικού υλικού.

Πιο αναλυτικά, αναλύθηκαν όλες οι πτυχές της διαδρομής των επίμαχων αρχείων βίντεο, τόσο στη συσκευή καταγραφής, όσο και στους κεντρικούς εξυπηρετητές / περιφερειακά μηχανήματα. Επίσης, αποτυπώθηκαν οι ενέργειες των χρηστών και το ιστορικό των αρχείων προς την πλήρη ιχνηλασιμότητα αυτών, ενώ αναπτύχθηκε και ειδικό λογισμικό με το οποίο επετεύχθη αποκρυπτογράφηση αρχείων καταγραφής συμβάντων.

Ενδεικτικά:

όλες οι πληροφορίες, που αναφέρονται ως «παραλείψεις» ή «ανεξερεύνητα ερωτήματα», αναδείχθηκαν και αποτελούν μέρος των εκθέσεων εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, τα οποία εντοπίστηκαν, αναλύθηκαν και αποτυπώθηκαν με σαφήνεια, προκειμένου ο κ. Ανακριτής να έχει ολοκληρωμένη άποψη ως προς το ιστορικό και την ιχνηλασιμότητα αρχείων οι συναρτήσεις κατακερματισμού (MD5 και SHA-1), που από εκθέσεις τεχνικών συμβούλων θεωρούνται ως μη αξιόπιστες, χρησιμοποιούνται από όλα τα εγκληματολογικά εργαστήρια παγκοσμίως και αποτελούν μέρος τυποποιημένης διαδικασίας λειτουργίας της Δ.Ε.Ε. (ISO17020). Σημειώνεται ότι από τη Δ.Ε.Ε. στην εν λόγω υπόθεση, όπως και σε όλες τις υπό έρευνα υποθέσεις, χρησιμοποιούνται και οι δύο συναρτήσεις συνδυαστικά, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον εντοπισμό δύο διαφορετικών αρχείων με τον ίδιο συνδυασμό αλφαριθμητικών ταυτοτήτων, καταγράφηκαν αμφότερες οι εκδόσεις των λογισμικών «IVMS» και αναλύθηκαν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, με σκοπό τον εντοπισμό στοιχείων αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα των αρχείων βίντεο, ως προς τη φερόμενη παράλειψη των μεταδεδομένων των αρχείων βίντεο από τις εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, κατόπιν πολλαπλών εργαστηριακών δοκιμών προέκυψε ότι τα επίμαχα συστήματα δημιουργούν αρχεία βίντεο ιδιωτικής «proprietary» κωδικοποίησης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα «τυπικό» αρχείο διαμόρφωσης «.mp4», δεν προκύπτει πιθανότητα παραποίησης των ημεροχρονολογιών τόσο στους προσωπικούς υπολογιστές, όσο και στους εξυπηρετητές, δεδομένου ότι εξήχθησαν όλα τα αρχεία καταγραφής συμβάντων, τα οποία αποτελούν μέρος της εξέτασης και των εργαστηριακών δοκιμών, ενώ ως προς τα ψηφιακά υδατογραφήματα, πραγματοποιήθηκαν πλήθος εργαστηριακών δοκιμών (όπως έλεγχος ανθεκτικότητας του υδατογραφήματος και συμπεριφορά αυτού, συγχώνευση βίντεο, επέμβαση σε αδόμητη μορφή, χρήση λογισμικών επεξεργασίας κ.λπ.) σε αντίγραφα των επίμαχων αρχείων βίντεο, καθώς και σε πληθώρα αρχείων βίντεο διαφορετικών μοντέλων και εκδόσεων καταγραφικών συστημάτων του κατασκευαστή, σύμφωνα και τα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε όμοια συμπεριφορά με αυτή σε μη επεξεργασμένα βίντεο.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα για την ανάλυση ακόμα και των πιο σύνθετων ψηφιακών δεδομένων, και στέκεται με διαχρονική συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο: την υποστήριξη της Δικαιοσύνης με τεχνικά αδιάσειστα και νομικά παραδεκτά ευρήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.