Στην απόφαση του Φεστιβάλ Animasyros να διακόψει τη συνεργασία μαζί με την πρεσβεία του Ισραήλ απάντησε η τελευταία μέσω ανακοίνωσής της, χαρακτηρίζοντας λυπηρή και βαθιά απογοητευτική την κίνηση αυτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Animasyros υπήρξε μακροχρόνιος συνεργάτης της Πρεσβείας του Ισραήλ, με την πεποίθηση ότι η τέχνη και ο πολιτισμός οφείλει να είναι ένας τόπος συνάντησης που προάγει τον διάλογο, τη συμπερίληψη και τον πλουραλισμό. Επομένως, είναι λυπηρό και βαθιά απογοητευτικό το γεγονός ότι το φεστιβάλ εγκατέλειψε αυτές τις αξίες, υποκύπτοντας δειλά στον εκφοβισμό αντι-ισραηλινών ομάδων και μικρών πολιτικών παρατάξεων, διακόπτοντας τη συνεργασία του με την Πρεσβεία. Είχαμε μεγαλύτερες προσδοκίες.

Οι συνεργάτες, και μάλιστα όλοι όσοι εκτιμούν τις ελεύθερες πολιτιστικές ανταλλαγές, θα πρέπει να καταδικάσουν αυτή την απόφαση και να υψώσουν τη φωνή τους».

