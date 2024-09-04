Λογαριασμός
Φθαρμένη κολόνα έπεσε στο δρόμο στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τραυματίστηκε 14χρονη

Μια 14χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, όταν κολόνα λόγω φθοράς κόπηκε στη βάση της και κατέληξε στο οδόστρωμα στην οδο Φωκών.

UPDATE: 13:46
κολόνα

Παρά λίγο σοβαρό ατύχημα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ύψος του γηπέδου της ΑΕΚ. 

Μια 14χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, όταν κολόνα λόγω φθοράς κόπηκε στη βάση της και κατέληξε στο οδόστρωμα στην οδο Φωκών.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η κολόνα έπεσε, επειδή έπεσε πάνω της τρόλεϊ, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο συμβάν δεν ενεπλάκη όχημα.

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

