Τον ποινικό έλεγχο των πέντε αξιωματικών της ΕΛΑΣ που είχαν κρίσιμο ρόλο στις αποφάσεις για την διαχείριση του περιστατικού με τους Κροάτες οπαδούς, που έφθασαν οδικώς στην Αθήνα και φέρονται να ενεπλάκησαν στην θανατηφόρα επίθεση κατά του Μιχάλη Κατσουρή έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ τον Αύγουστο του 2023, για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος ζητά η Εισαγγελία Εφετών.

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών που κλήθηκε να αποφανθεί επί της άποψης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ότι η υπόθεση, σε ότι αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πρέπει να τεθεί στο αρχείο, όχι μόνο διαφώνησε για την αρχειοθέτηση, αλλά ζήτησε να εξεταστεί εκ νέου για βαρύτερο αδίκημα. Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας ζητά να ελεγχθούν οι πέντε αξιωματικοί για το ενδεχόμενο διάπραξης του κακουργήματος της έκθεσης σε κίνδυνο με ενδεχόμενο δόλο και κρίνει ότι είναι δυνατή η άσκηση ποινικών διώξεων.

Έτσι ο φάκελος επιστρέφει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με εντολή να ερευνηθεί αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση του κακουργήματος που ζήτησε ο Εισαγγελέας Εφετών , γεγονός που σημαίνει ότι οι πέντε αξιωματικοί της ΕΛΑΣ θα κληθούν σε ανωμοτί καταθέσεις, ώστε μετά να κριθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για να ασκηθούν σε βάρος τους ποινικές διώξεις .

Το αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για αρχειοθέτηση της έρευνας, που αφορούσε κυρίως το αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος, είχε ως βασικό σκεπτικό ότι το αδίκημα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ελλείψει δόλου από την πλευρά των ελεγχόμενων αστυνομικών.

Το στοιχείο της έλλειψης δόλου ήταν εκείνο που οδήγησε την εισαγγελική λειτουργό που διενέργησε την έρευνα να ζητήσει αρχειοθέτηση αν και στο σκεπτικό της αναφέρει πως οι ελεγχόμενοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ δεν ενήργησαν ως ώφειλαν και "άλλοτε με παραλείψεις και άλλοτε με εσφαλμένες ενέργειες, συντέλεσαν στη δημιουργία πρόσφορων συνθηκών, όχι μόνο οι κροάτες οπαδοί να διατρέξουν τρία κράτη (Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα), αλλά και να εισέλθουν στην Αθήνα, να κινηθούν ανενόχλητοι με μέσα μαζικής μεταφοράς, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και οπλισμένοι, να προσεγγίσουν το γήπεδο της ΑΕΚ στον Περισσό και να αποδυθούν σε συμπλοκές, εμπρησμούς και καταστροφές, προκαλώντας εν τέλει, μεταξύ άλλων, τον τραυματισμό πλειόνων και το θανάσιμο τραυματισμό ενός φιλάθλου αυτής"

Η εισαγγελική λειτουργός έκρινε πως δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης εκ μέρους τους "οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης" και, ιδίως, της πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξης της παράβασης καθήκοντος.

Ο Εισαγγελέας Εφετών θεωρεί ότι από την μελέτη των στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις που στοιχειοθετούν το αδίκημα της κακουργηματικής έκθεσης. Κατά πληροφορίες η άποψη του εισαγγελικού λειτουργού είναι ότι οι αστυνομικοί πρέπει να ελεγχθούν για το εν λόγω αδίκημα , που αφορά διακινδύνευση ζωής , για να διακριβωθεί η ύπαρξη ενδεχόμενου δόλου ως πρόβλεψη για την επέλευση κινδύνου, η οποία, αν διαπιστώθηκε, δεν μετέβαλε τις ενέργειες των αστυνομικών οι οποίοι αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα. Θεωρεί, επίσης, ότι και στις περιπτώσεις των τραυματισμών φιλάθλων στοιχειοθετείται η έκθεση από αμέλεια.

Ο Εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να τεθεί στο αρχείο το σκέλος της υπόθεσης που αφορά ποινικές ευθύνες των υπευθύνων οργάνων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης.

Η υπόθεση ενδεχόμενων ευθυνών αστυνομικών, για την είσοδο και κίνηση των Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ εντός της χώρας, για την οποία υπήρχαν σχετικές προειδοποιήσεις- σήματα, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων το Νοέμβριο του 2023, ώστε να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα για την διαπίστωση ή μη ποινικών αδικημάτων όπως αυτό της παράβασης καθήκοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

