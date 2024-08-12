Ορατά από το διάστημα τα πύρινα μέτωπα στην Αττική - Δείτε βίντεο

Ορατοί από το διάστημα είναι οι καπνοί από τη μεγάλη πυρκαγιά που πλήττει τη βορειοανατολική Αττική από χτες, όπως προκύπτει από τα δεδομένα από τον δορυφόρο Meteosat τρίτης γενιάς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την αξιοποίηση μετεωρολογικών δορυφόρων (EUMETSAT).

Τα πύρινα μέτωπα και οι καπνοί είναι ορατοί από το διάστημα μεταξύ 14:00-20:30 ώρα Ελλάδας (11:00 και 17:30 UTC), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Γίνονται εκκενώσεις καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.