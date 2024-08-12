«Η φωτιά είναι στη Νέα Πεντέλη αλλά επειδή η φορά του ανέμου είναι προς το Χαλάνδρι, έγινε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία και αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση και του Πατήματος Χαλανδρίου», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος.

Συνέχισε λέγοντας πως στο σημείο βρίσκονται τέσσερα υδροφόρα οχήματα του Δήμου Χαλανδρίου και περιμένουμε οδηγίες. Οι κάτοικοι θα πάνε στο αθλητικό κέντρο “Νίκος Πέρκιζας” για την προσωρινή στέγαση και φιλοξενία.

Κλιμάκια του Δήμου βρίσκονται στα σύνορα Χαλανδρίου και Νέας Πεντέλης στο Πάτημα ΙΙ και συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε φέρει λεωφορείο και αυτοκίνητα και περνάμε από τα σπίτια πόρτα-πόρτα και ενημερώνουμε τον κόσμο, παράλληλα περιμένουμε οδηγίες από την Πυροσβεστική», ενώ δεν υπάρχει εκτίμηση για το πόσοι κάτοικοι βρίσκονται στην περιοχή, καθώς αρκετοί λείπουν λόγω της καλοκαιρινής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.