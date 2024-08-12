Λογαριασμός
Εκτενή ρεπορτάζ από τα διεθνή μέσα για την πύρινη κόλαση στην Αττική

Με εκτενή ρεπορτάζ, φωτογραφίες και βίντεο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στον Βαρνάβα χθες και εξαπλώθηκε σε όλη τη Βορειοανατολική Αττική

Τον γύρο του κόσμου κάνει η πύρινη κόλαση που ζει η Αττική από το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς αρκετά διεθνή ειδησιογραφικά μέσα όπως το Associated Press, το Reuters, η Le Figaro, η Liberation και το BBC, καταγράφουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο λεκανοπέδιο.

Η πυρκαγιά αποτελεί από το πρωί βασική είδηση των πρακτορείων:

Το Associated Press με τίτλο «πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ελλάδας σκοτεινιάζουν τον ουρανό πάνω από την Αθήνα και προχωρούν γρήγορα», περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο λεκανοπέδιο με τους ισχυρούς ανέμους που μεταφέρουν την μυρωδιά του καμένου και τους καπνούς.

Το Reuters με τίτλο: «Άνθρωποι σπεύδουν να απομακρυνθούν από πυρκαγιές κοντά στην Αθήνα καθώς εξαπλώνονται “σαν αστραπή”», σημειώνει ότι οι φλόγες τροφοδοτούμενες από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις θερμές αέριες μάζες έκαψαν δέντρα, σπίτια και αυτοκίνητα κι έστειλαν σύννεφα καπνού πάνω από την ελληνική πρωτεύουσα.

Το βρετανικό πρακτορείο BBC στο ρεπορτάζ του με τίτλο «Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν την Αθήνα»

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, κάνει λόγο για δεκάδες ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα. 

