Τον γύρο του κόσμου κάνει η πύρινη κόλαση που ζει η Αττική από το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς αρκετά διεθνή ειδησιογραφικά μέσα όπως το Associated Press, το Reuters, η Le Figaro, η Liberation και το BBC, καταγράφουν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο λεκανοπέδιο.

Η πυρκαγιά αποτελεί από το πρωί βασική είδηση των πρακτορείων:

Το Associated Press με τίτλο «πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ελλάδας σκοτεινιάζουν τον ουρανό πάνω από την Αθήνα και προχωρούν γρήγορα», περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο λεκανοπέδιο με τους ισχυρούς ανέμους που μεταφέρουν την μυρωδιά του καμένου και τους καπνούς.

Το Reuters με τίτλο: «Άνθρωποι σπεύδουν να απομακρυνθούν από πυρκαγιές κοντά στην Αθήνα καθώς εξαπλώνονται “σαν αστραπή”», σημειώνει ότι οι φλόγες τροφοδοτούμενες από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις θερμές αέριες μάζες έκαψαν δέντρα, σπίτια και αυτοκίνητα κι έστειλαν σύννεφα καπνού πάνω από την ελληνική πρωτεύουσα.

Το βρετανικό πρακτορείο BBC στο ρεπορτάζ του με τίτλο «Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν την Αθήνα»

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, κάνει λόγο για δεκάδες ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα.

Wildfires broke out near Athens, forcing an evacuation. Thankfully, no injuries have been reported so far. Greece's Fire Brigade faced dozens of wildfire fronts daily over the past few weeks. Keep alert and stay safe! #ClimateChange #wildfires https://t.co/01KX8fRZPw pic.twitter.com/G7iITAaUg6 — China Xinhua News (@XHNews) August 11, 2024

Πηγή: skai.gr

