Κόλαση φωτιάς στην Αττική: Εκκενώνονται Διόνυσος και Νέα Πεντέλη - Στα Άνω Βριλήσσια το μέτωπο

Δείτε βίντεο από την πύρινη λαίλαπα - Καίγονται σπίτια, τεράστια η οικολογική καταστροφή - Μήνυμα του 112 και στους κατοίκους της περιοχής Καλέτζι, στον Μαραθώνα

UPDATE: 17:01
Φωτιά

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται πλέον η περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, καθώς το μέτωπο έχει φτάσει στην κορυφογραμμή της Πεντέλης, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει στα Άνω Βριλήσσια, την ίδια στιγμή που καίγονται σπίτια στη Νέα Πεντέλη, η οποία δόθηκε εντολή να εκκενωθεί προς Χαλάνδρι, όπως και ο Διόνυσος, οι κάτοικοι του οποίου καλούνται να μετακινηθούν προς Κηφισιά.

Η πύρινη λαίλαπα μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή της Νέας Πεντέλης, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, έχουν τυλιχτεί στις φλόγες αρκετές κατοικίες, καθώς και το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το μέτωπο της φωτιάς έχει φτάσει στα Άνω Βριλίσσια και τα Άνω Μελίσσια.

Μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους της περιοχής Καλέτζι, στον Μαραθώνα, οι οποίοι καλούνται να μετακινηθούν προς Μαραθώνα.

Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση από Νέα και Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων και περιοχή Κρασά στα Βριλήσσια λόγω δασικής πυρκαγιάς. Αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, απομακρυνθείτε προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια.

 

112

Πιο πριν εστάλη μήνυμα για εκκένωση από το Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) Μαραθώνα προς Άγιο Στέφανο μέσω Λεωφ. Τραπεζούντος και από Νέα Πεντέλη προς Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τα κυριότερα μέτωπα αυτήν την ώρα είναι τα εξής:

  • Μετά τη λίμνη του Μαραθώνα με κατεύθυνση προς τις Αφίδνες.
  • Από το Γραμματικό προς τον Μαραθώνα.
  • Από τις κορυφές της Πεντέλης με κατεύθυνση προς το Στρατιωτικό Νοσοκομείο 414.

Έχουν σημειωθεί 40 αναζωπυρώσεις εντός της περιμέτρου της φωτιάς. 

φωτιά

Το πρωί εστάλησαν μηνύματα για εκκένωση από την περιοχή Ερυθρός στη Νέα Μάκρη, το Σουφάνι Μαραθώνα, το Ντράφι, τη Διώνη, το Δασαμάρι, το Νταού Πεντέλης, την Καλλιτεχνούπολη και την Ανατολή στη Νέα Μάκρη.

Έχουν εκκενωθεί το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στην Ανατολή, η Ιερά Μονή Πεντέλης, το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και πολλά εναέρια μέσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 685 πυροσβέστες, 27 ομάδες δασοκομάντος, 190 οχήματα και 32 εναέρια μέσα (17 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα).

Παράλληλα, από χθες το βράδυ έως σήμερα αστυνομικοί που συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε πάνω από 250 απεγκλωβισμούς ατόμων από τις πληγείσες περιοχές της Αττικής.

Συνδρομή από την Κύπρο

Η Κύπρος ετοιμάζει πολυμελή αποστολή η οποία θα αναχωρήσει άμεσα για την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Αττική.

Αποκαρδιωτική η εικόνα της φωτιάς από δορυφόρους της NASA λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι:

NASA

 
TAGS: Φωτιά Αττική Πεντέλη
