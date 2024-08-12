Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Copernicus: Δορυφόρος κατέγραψε την τεράστια έκταση της φωτιάς στη βορειοανατολική Αττική

Το meteo κατέγραψε τη διασπορά του καπνού από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη βορειοανατολική Αττική

Copernicus: Δορυφόρος καταγράφει την έκταση της φωτιάς στη βορειοανατολική Αττική

Την τεράστια έκταση της καταστροφικής φωτιάς που κατακαίει τη βορειοανατολική Αττική κατέγραψε το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus. Όπως τονίζεται, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή το μεσημέρι στον Άγιο Βαρνάβα επεκτάθηκε ραγδαία καλύπτοντας την πρωτεύουσα με παχύ καπνό. 

Δείτε ζωντανά εικόνα από το πύρινο μέτωπο

Οι καπνοί ταξίδεψαν 300 χλμ.

Σημειώνεται ότι το meteo κατέγραψε τη διασπορά του καπνού από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη βορειοανατολική Αττική. Η μεγάλη διασπορά του καπνού της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτυπώνεται στη δορυφορική εικόνα από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο METEOSAT-11, που επεξεργάστηκε το Αστεροσκοπείο. Η απόσταση στην οποία έχει μεταφερθεί νοτιοδυτικά ο καπνός εκτιμάται σε περισσότερα από 300 χιλιόμετρα. Στη δορυφορική εικόνα είναι επίσης εμφανής και η διασπορά του καπνού από τη δασική πυρκαγιά στο Μενοίκιον Όρος του νομού Σερρών.

Φωτιά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Αττική Copernicus
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark