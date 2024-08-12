Copernicus: Δορυφόρος καταγράφει την έκταση της φωτιάς στη βορειοανατολική Αττική

Την τεράστια έκταση της καταστροφικής φωτιάς που κατακαίει τη βορειοανατολική Αττική κατέγραψε το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus. Όπως τονίζεται, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή το μεσημέρι στον Άγιο Βαρνάβα επεκτάθηκε ραγδαία καλύπτοντας την πρωτεύουσα με παχύ καπνό.

Yesterday, a #wildfire broke out near #Varnavas, northeast of #Athens 🇬🇷, spreading rapidly & covering the city in thick smoke



Our #MappingTeam is working to produce detailed maps of the 🔥 extent



🔽Our latest #EFFIS data shows the burnt area & active flames

Οι καπνοί ταξίδεψαν 300 χλμ.

Σημειώνεται ότι το meteo κατέγραψε τη διασπορά του καπνού από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη βορειοανατολική Αττική. Η μεγάλη διασπορά του καπνού της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτυπώνεται στη δορυφορική εικόνα από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο METEOSAT-11, που επεξεργάστηκε το Αστεροσκοπείο. Η απόσταση στην οποία έχει μεταφερθεί νοτιοδυτικά ο καπνός εκτιμάται σε περισσότερα από 300 χιλιόμετρα. Στη δορυφορική εικόνα είναι επίσης εμφανής και η διασπορά του καπνού από τη δασική πυρκαγιά στο Μενοίκιον Όρος του νομού Σερρών.

