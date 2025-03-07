Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ολοκληρώνουν το οδοιπορικό τους στην Εύβοια από την Κάρυστο. Σήμερα, Παρασκευή 7 Μαρτίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σε απευθείας μετάδοση από την παραθαλάσσια πόλη στα νότια του νησιού.

Δείτε το trailer:

Μια δική τους, μοναδική γλώσσα, μιλούν μεταξύ τους κάτοικοι του χωριού Αντιά στην Εύβοια. Η γλώσσα είναι η… σφυριχτή, που μάλιστα έχει βρει ανθρώπους που την αγαπούν και τη μελετούν - ανάμεσά τους και ένας Γερμανός. Πήγαμε στο χωριό και παρακολουθήσαμε συζητήσεις στη γλώσσα της σφυριάς, όπως αποκαλείται. Με… διερμηνεία φυσικά.

Η ανεπάρκεια του λιμένα, η απουσία σύνδεσης με τις Κυκλάδες αλλά και η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι μερικά από τα προβλήματα της Καρύστου που επιβαρύνουν την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες ψαράδες λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα, αφού γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συντηρήσουν τις μικρές τους βάρκες.

Τι ήταν άραγε τα δρακόσπιτα, αυτά τα εντυπωσιακά κτίσματα χιλιάδων ετών που έχουν φτιαχτεί από βαριές πέτρες Καρύστου; Προσεγγίζουμε το μυστήριο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που μελετά χρόνια τις ιδιαίτερες αυτές κατασκευές.

Τα μέλη του Ιππικού Συλλόγου «Φίλιπποι» στην Κάρυστο μοιράζονται μαζί μας το αίσθημα της ελευθερίας που έχουν, ενώ ιππεύουν στην ακτή που βρέχεται από το Αιγαίο. Όπως μας λένε, με τα άλογά τους λαμβάνουν μέρος σε ιστορικές εκδηλώσεις, γεγονός που το χαίρονται πολύ.

Ο Α.Ο. Καρύστου θα έπρεπε να αποτελεί μόνο χαρά για τους αθλητές του. Σοβαρά προβλήματα όμως τους τη στερούν: μια κερκίδα στον «αέρα», αποδυτήρια μισοκατεστραμμένα και χωρίς ζεστό νερό είναι μερικά μόνο από τα θέματα που επιζητούν επίλυση.



