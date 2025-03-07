Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 36 ετών συνελήφθησαν χθες στη Μύκονο, αφού εντοπίστηκαν να παρακολουθούν και να καταγράφουν κρυφά τα κλιμάκια ελέγχων αυθαιρέτων κατασκευών στο νησί.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ακόμη ένας 40χρονος, συνεργός των συλληφθέντων, ο οποίος αναζητείται.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που πραγματοποιούνται στη Μύκονο από μεικτά κλιμάκια για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών, χθες το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι ο 47χρονος παρακολουθούσε πομπή οχημάτων στα οποία επέβαιναν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσιών του υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας.

Ο 47χρονος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και όπως εξακριβώθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο δράστης κατέγραφε μεταξύ άλλων τις κινήσεις των κλιμακίων, τις τοποθεσίες των ελέγχων, τα οχήματά τους και έστελνε πληροφορίες με φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό στους δύο συνεργούς του.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε ο 47χρονος, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα ποινικά αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας της Υπηρεσίας, απειλής, παραβίασης αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρεμπόδισης δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ: «Οι έλεγχοι για την τήρηση τόσο της πολεοδομικής, όσο και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε περιοχές που παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.