Πέντε νέοι μάρτυρες καλούνται να καταθέσουν για το μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη την ώρα που ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής αναμένεται να κάνει αυτοψία, στα συντρίμμια της μοιραίας εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα δικαστήρια της Λάρισας έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των καταθέσεων των πέντε νέων μαρτύρων, δεδομένου ότι στο στόχαστρο του εφέτη ανακριτή έχει μπει το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την αλλοίωση του χώρου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Πρώτος κλήθηκε να καταθέσει ένας από τους επιζώντες της τραγικής σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών.

Παράλληλα, το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την Αθήνα, παρουσία των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων, πιθανώς και του εφέτη ανακριτή.

Επίσης, η Μαρία Καρυστιανού μετέβη στις 11 το πρωί σήμερα με τους δικηγόρους της στα δικαστήρια για το θέμα των αρχείων που δεν έχουν μπει στη δικογραφία. Επίσης, θα εξετάσουν την πορεία της μήνυσης που έχουν καταθέσει κατά του εφέτη ανακριτή.

Σημειώνεται ότι για σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Πηγή: skai.gr

