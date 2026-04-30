Ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ιστορίες από την Εύβοια και τη Σκύρο, παρουσιάζει η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου στις 15.00, στον ΣΚΑΪ. Συναντάμε τρεις νέους ανθρώπους που ρίζωσαν στη Σκύρο, γνωρίζουμε την παράδοση του νησιού που αποτυπώνεται με την κεραμική τέχνη και μας παρασύρει ένα «Κύμα Φροντίδας». Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ραφαήλ, Στέλλα και Άννα – τρεις άνθρωποι με διαφορετικές διαδρομές, που όμως τελικά τους έφεραν στο ίδιο σημείο: τη Σκύρο. Εδώ ρίζωσαν, τόλμησαν και δημιούργησαν ο καθένας τη δική του επιχείρηση, με επιμονή και ρίσκο. Σε ένα νησί, που όπως λένε οι ίδιοι, χρειάζεται να το γνωρίσει περισσότερος κόσμος για να πάρουν μια ανάσα και οι επαγγελματίες του τόπου.

Στη Σκύρο, τα κεραμικά κατέχουν ξεχωριστή θέση – είναι παράδοση, ιστορία και μνήμη. Για έναν κεραμίστα, η μνήμη αυτή γίνεται προσωπική υπόθεση. Ο Γιάννης Φτούλης, ανάμεσα στα χρώματα και δίπλα στη θάλασσα, ζωγραφίζει κεραμικά ένα-ένα στο χέρι, αποτυπώνοντας την παράδοση του νησιού.

Το «Κύμα Φροντίδας» είναι μια πρωτοβουλία με βαθιά κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, με στόχο να ενισχύσει την υγειονομική κάλυψη σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας άμεση και αποτελεσματική βοήθεια εκεί που συχνά η πρόσβαση είναι δύσκολη. Με τη χρήση σύγχρονων μέσων, όπως τα πλωτά ασθενοφόρα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά ασθενών προς τα νοσοκομεία. Πάνω απ’ όλα, όμως, δίνει έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

