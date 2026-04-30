Ηράκλειο: Κατέληξε το 12χρονο κορίτσι, που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Μεσσαρά

Κατέληξε δυστυχώς, στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το 12χρονο κορίτσι το οποίο τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στον δρόμο Σίβα- Πετροκεφάλι.

Το 12χρονο παιδί που είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ μετά το τροχαίο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, τα ξημερώματα, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη.

Το τροχαίο που είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της 12χρονης, σημειώθηκε μεταξύ δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

