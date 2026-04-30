Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη - Ελαφρά τραυματίας 9χρονος, συνελήφθη ο οδηγός

Ελαφρά τραυματίστηκε 9χρονος πεζός σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν 27χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, παρέσυρε τον ανήλικο, ενώ στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, αποχώρησε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο οδηγό.

Πηγή: skai.gr

