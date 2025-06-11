Λογαριασμός
Καπνός σε συρμό της γραμμής 1 στον σταθμό «Ομόνοια» - Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν

Ο συρμός, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποσύρθηκε στο αμαξοστάσιο για τεχνικό έλεγχο. Τους επιβάτες παρέλαβε συρμός που ακολουθούσε

Ομόνοια: Εκκένωση συρμού στον σταθμό λόγω τεχνικής βλάβης

Στις 10 το πρωί, συρμός στη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς εκκενώθηκε στον σταθμό «Ομόνοια», λόγω τεχνικής βλάβης,

Η τεχνική βλάβη προκάλεσε την έκλυση καπνού, χωρίς εστία φωτιάς, σε ένα από τα βαγόνια, πιθανότατα κατά το φρενάρισμα ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Όπως αναφέρεται, ο συρμός, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποσύρθηκε στο αμαξοστάσιο για τεχνικό έλεγχο. Τους επιβάτες παρέλαβε συρμός που ακολουθούσε.

