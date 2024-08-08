Ολονύχτια «μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη- Οι καπνοί σκέπασαν όλο το νότιο Ρέθυμνο

Oλονύχτια μάχη με τις φλόγες πρόκειται να δώσει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Κρήτη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέριστο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Αμαρίου και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με εστίες σε διάφορα σημεία καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν σήμερα στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μικροκλίματος.

Οι άνεμοι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δείχνουν να έχουν κοπάσει γεγονός που θα διευκολύνει κατά πολύ το δύσκολο έργο των 290 ανδρών σε 20 πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούν στα σημεία.

Το σύνολο σχεδόν των πυροσβεστικών δυνάμεων της Κρήτης σε βρίσκεται σε πλήρη επιστράτευση και κινητοποίηση.

Στην περιοχή βρίσκονται ακόμη 54 οχήματα ενώ μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν περιοδικά 13 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο με άλλα δύο να εκτελούν τον συντονισμό της από αέρος επιχείρησης.

Συνδρομή παρέχουν ακόμη υδροφόρες, μηχανές έργου και εθελοντές.

Η φωτιά ευτυχώς δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή και αυτή την ώρα εκτείνεται σε δύο μεγάλα μέτωπα, προς την Αγία Παρασκευή και την περιοχή Αποδούλου αντίστοιχα.

Ο Κικίλιας στην Κρήτη

Σε λίγη ώρα αναμένεται να αφιχθεί ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας όπου θα συναντηθεί με τον υπαρχηγό της Πυροσβεστικής, τον δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό, τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, την αντιπεριφερειάρχη Μαρία Ιωνή και αρμόδιους αξιωματικούς για το συντονισμό και το σχεδιασμό της πυρόσβεσης στα μέτωπα της φωτιάς.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας αναμένεται στην περιοχή μαζί με 40 δασοκομάντος, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης, ώστε όσο πιο γρήγορα γίνεται να αντιμετωπιστεί η πύρινη λαίλαπα.

Με εντολή του οι πυροσβέστες θα επιτηρούν όλη τη νύχτα τα μέτωπα της φωτιάς, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι άνεμοι στην περιοχή αναμένεται να "πέσουν" μετά τις 23:00.

Αναζωπυρώσεις

Αυτή την ώρα πυροσβεστικές δυνάμεις κατά ομάδες επιχειρούν σε περιοχές που έχει αναζωπυρωθεί η φωτιά, με το κύριο μέτωπο να αφορά στα χωριά Πλάτανος και Αποδούλου, ενώ αναζωπυρώσεις παρουσιάζονται και στα χωριά Βαθιακό και Αγία Παρασκευή.

Τα τέσσερα αυτά χωριά ήταν τα πιο δύσκολα μέτωπα που αντιμετώπισε η Πυροσβεστική μέχρι να πέσει το φως της ημέρας, το οποίο σήμανε και τη λήξη των εναέριων ρίψεων από τα 13 συνολικά ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία βοηθούσαν τις επίγειες δυνάμεις, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός.

Αμάρι

Την ίδια ώρα, συγκρατημένη αισιοδοξία, δίχως περιθώρια εφησυχασμού φυσικά, προκαλεί η εικόνα που αποτυπώθηκε στο Αμάρι όπου η φωτιά αποτελεί επί της ουσίας διάσπαρτα «καντηλάκια», αρκετά ωστόσο σε πλήθος.

Σε κάθε περίπτωση, οι πυκνοί καπνοί που έχουν απλωθεί σε όλη τη νότια Κρήτη συνθέτουν ένα αποπνικτικό σκηνικό για τους πολίτες οι οποίοι το απόγευμα έλαβαν αλλεπάλληλα μηνύματα για ετοιμότητα και εκκένωση διαφόρων περιοχή.

Συγκεκριμένα εστάλησαν 9 μηνύματα από το 112 με τα οποία και του ζητήθηκε να αποχωρήσουν από τα χωριά Αγία Παρασκευή, Πλάτανο, Αποδούλου, Βαθιακό, Λοχριά, Άδραχτος, Ρίζικας, Σάττα και Χορδάκι.

Τεράστιες καταστροφές

Τεράστιες είναι οι καταστροφές από την πολυμέτωπη φωτιά στον δήμο Αμαρίου και αναφέρονται κυρίως σε καλλιέργειες συμμιγή ελαιώνα.

Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν καεί με την πλειονότητα αυτών να αφορά σε ελαιώνες, ενώ τα χωριά που εκκενώθηκαν. συνολικά είναι εννέα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος Αμαρίου.

Ο άνεμος ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός διότι άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση αναζωπύρωνε συνέχεια μέτωπα, τα οποία πυροσβέστες είχαν καταφέρει να σβήσουν και αυτό δημιούργησε σχεδόν μία κατάσταση, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Μουρτζανός, «τέλειου πανικού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.