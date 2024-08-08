Ξάνθη: Yπό πλήρη έλεγχο η φωτιά

Υπό πλήρη έλεγχο έχουν θέσει οι δυνάμεις πυρόσβεσης την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Γενισέα Ξάνθης του δήμου Αβδήρων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στα νεκροταφεία του χωριού και έγινε αμέσως αντιληπτή από τους κατοίκους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της «κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ».

Λίγο πριν από της δυο το μεσημέρι ήχησε και το 112. Το μήνυμα που έφτασε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.