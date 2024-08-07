Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά σε Αμάρι και Αγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με το χρόνο, τη νύχτα και τις φλόγες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση στον οικισμό Χορδάκι Αμαρίου και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν 190 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων 45 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες επιστρατεύτηκαν και 30 δασοκομάντο από την Αθήνα. Τα 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα που συμμετείχαν στην πυρόσβεση αποσύρθηκαν, καθώς έδυσε ο ήλιος. Την Πέμπτη αναμένονται ενισχύσεις.

Τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή του δήμου Αμαρίου, στον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου και η φωτιά κατευθύνεται προς Αγία Γαλήνη όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης Μιχάλης Σαρρής.

Από την απέναντι πλευρά, τα μέτωπα αφορούν στο 'Ανω Μέρος Αμαρίου, Χορδάκι Αμαρίου και Ορνέ Αγίου Βασιλείου. Σημαντική εξέλιξη για τα μέτωπα της φωτιάς είναι το γεγονός ότι το χωριό και οικισμός της Αγίας Παρασκευής, αυτή την ώρα έχει σωθεί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σαρρής, ενώ ενημέρωσε παράλληλα πως, έχουν καεί εκατοντάδες ελιές, γεωργική και χορτολιβαδική έκταση, με τους πυροσβέστες να προλαβαίνουν τις φλόγες, μέτρα, όπως χαρακτηριστικά είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν εισβάλουν στο χωριό της Αγίας Παρασκευής.

Χαρακτηριστικές της κατάστασης είναι οι εικόνες του βίντεο από την περιοχή που παρουσιάζει το Cretalive, καθώς μια τεράστια πλαγιά που ήταν γεμάτη από μεγάλα ελαιόδεντρα, έχει γίνει κάρβουνο. Οι εστίες πλέον είναι εκατοντάδες, καθώς η έκταση είναι γεμάτη "καντηλάκια" που σε περίπτωση που οι άνεμοι ενισχυθούν τα πράγματα θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα.

Στη επιχείρηση κατάσβεσης έχουν ριχτεί 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντο, 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ απο αέρος με ρίψεις επιχειρούσαν καθ'ολη την διάρκεια της ημέρας, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα πυρόσβεσης. Σημειώνεται ότι γύρω στις 20.00 περίπου το βράδυ της Τετάρτης, αναχώρησαν αεροπορικώς από την Αθήνα 32 δασοκομάντος προκειμένου να συνδράμουν στην όλη επιχείρηση, ενώ με το πρώτο φως τις ημέρας αναμένονται στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες κι άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις.

φωτογραφία απο goodnet.gr

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, οι ζημιές στην παραγωγή -σε καλλιέργειες, ζώα και μελίσσια- είναι τεράστιες, ωστόσο είναι νωρίς για έναν επίσημο απολογισμό. Μέλημα των αρχών σε κάθε περίπτωση είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

φωτογραφία απο goodnet.gr

Tο πύρινο μέτωπο είναι πολύ μεγάλο και διασπάστηκε λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε από το Χορδάκι του Δήμου Αμαρίου, γρήγορα πήρε διαστάσεις και πέρασε στο Άνω Μέρος του Δήμου Αγίου Βασιλείου για να διασπαστεί στη συνέχεια σε τρία μέτωπα, Άνω Μέρος, Άγιο Ιωάννη και Νίθαυρη.

Υπενθυμίζεται ότι για την μεγάλη φωτιά με μηνύματα για εκκενώσεις περιοχών και ετοιμότητας έχει ενεργοποιηθεί το 112. Μάλιστα με την συνδρομή της αστυνομίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Cretalive, 15 υπερήλικες κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής,συγκεντρώθηκαν στην εκκλησάκι Άγιος Στυλιανός και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το χωριό.

Οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, για το λόγο αυτό ζητήθηκε η εκκένωσή του. Μάλιστα, με την συνδρομή της αστυνομίας, 15 υπερήλικες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην εκκλησάκι Άγιος Στυλιανός και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η φωτιά, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, ξεκίνησε από το Αμάρι και ανέβηκε προς τα πάνω στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατη χαράδρα καθώς επίσης και σε πλαγιά όπου εκεί δρουν με μεγαλύτερη ευκολία οι πυροσβέστες.

Τόνισε επίσης ότι η Κρήτη πρέπει να έχει μόνιμη έδρα ελικοπτέρων, διότι συνεχώς αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους για την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεση μιας φωτιάς, όταν αυτά κληθούν γρήγορα να συμμετέχουν στην πυρόσβεση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χορδάκι Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 67 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.