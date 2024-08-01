Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σελλιά Ρεθύμνου στο φαράγγι του Κοτσιφού.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και στο σημείο έσπευσαν 91 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της κοινότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου προκειμένου να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την ώρα δεν απειλεί κατοικίες.
