Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Σελλιά Ρεθύμνου στο φαράγγι του Κοτσιφού.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και στο σημείο έσπευσαν 91 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σελλιά Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 91 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2024

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της κοινότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου προκειμένου να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την ώρα δεν απειλεί κατοικίες.

Πηγή: skai.gr

