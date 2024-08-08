Ρέθυμνο: Αναζωπύρωση για τη φωτιά στον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου

Για μια πολύ δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο η πυροσβεστική στο skai.gr, όσον αφορά τη φωτιά που ξεκίνησε χθες Τετάρτη στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Αμαρίου και πλέον έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με εστίες που μαίνονται σε διάφορα σημεία καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μικροκλίματος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται αυτή την ώρα να δώσουν τιτάνια μάχη με τη «πύρινη κόλαση» σε αντίξοες καιρικές συνθήκες καθώς στην περιοχή καταγράφονται 7 έως 8 μποφόρ.

Στο σημείο ενδεικτικά αυτή την ώρα επιχειρούν 250 πυροσβέστες 14 τμήματα πεζοπόρου και 54 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα που πραγματοποιούν τον συντονισμό.

Στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο μεταβαίνει δευτερη αερομεταφερόμενη ομάδα από Αθήνα με 40 δασοκομάντος. Μαζί και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

Εναέριες ενισχύσεις σπεύδουν από Ρόδο και Ελευσίνα.

Η φωτιά ξεκίνησε της Τετάρτης σε χορτολιβαδική έκταση, στον οικισμό Χορδάκι και λόγω των ισχυρών ανέμων πέρασε και στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Σειρά μηνυμάτων για εκκένωση οικισμών εστάλησαν την τελευταία ώρα από το 112.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Πλάτανος πρέπει να απομακρυνθούν προς Λοχριά.

Την ίδια ώρα, καθώς το πύρινο μέτωπο μαίνεται στην περιοχή Αποδούλου, όσοι βρίσκονται εκεί καλούνται Νίθαυρη.

Καθώς η δασική πυρκαγιά έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και στη Σάτα, οι πολίτες που κυκλοφορούν εκεί πρέπει να απομακρυνθούν προς το Κλήμα.

Τέλος, με τις φλόγες να κατακαίουν και στον Ρίζικα,δόθηκε εντολή εκκένωσης προς τις Μάνδρες.

Οπως αναφέρει το cretalive.gr, ο αέρας που φυσάει στην περιοχή δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, το οποίο όμως ενισχύεται από τις συνεχής ρίψεις νερού από αέρος.

Οι συνθήκες στο μέτωπο είναι πολύ δύσκολες ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθουν κι άλλα εναέρια μέσα από την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια που ήδη γίνεται, με την ελπίδα να υπάρξει μια θετική εξέλιξη, καθώς η κατάσταση ειναι οριακή και σε επίπεδο ανθρώπινων δυνάμεων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι όσοι βρίσκονται στο πεδίο της μάχης και επιχειρούν είναι εξαντλημένοι μετά από τόσες ώρες προσπαθειών. Τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο και οι χειριστές των μηχανημάτων της τοπικής αυτοδιοίκηση που επιστρατεύτηκαν από την πρώτη στιγμή -και συνδράμουν με διανοίξεις δρόμων προκειμένου οι πυροσβέστες να έχουν πρόσβαση- αλλά και οι εθελοντές, έχουν καταπονηθεί γιατί συνεχόμενα από χθες επιχειρούν τόσες ώρες και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί και λόγω της ζέστης αλλά και λόγω του τεράστιου πύρινου μετώπου, η ατμόσφαιρα είναι τόσο αποπνικτική που δεν μπορούν να αναπνεύσουν, "σε πιάνει ζάλη" όπως χαρακτηριστικά περιέγραφαν άνθρωποι που μάχονται στο μέτωπο.

Για το λόγο αυτό και με δεδομένο ότι το πύρινο μέτωπο είναι τόσο μεγάλο. η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι πολύτιμη, σε διαφορετική περίπτωση η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες και κατά την διάρκεια της νύχτας, ακόμη και για τους πολύ έμπειρους πυροσβέστες που έπρεπε να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από το "φαινόμενο της καμινάδας"

Νέο μήνυμα για εκκένωση οικισμού εστάλη στις 3.20 από το 112 για την φωτιά, που μαίνεται στο Ρέθυμνο. Κάτοικοι και επισκέπτες ενημερώθηκαν μέσω του προειδοποιητικού μηνύματος ότι θα πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή Βαθιακό και να κατευθυνθούν προς τον Πλάτανο.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εστάλησαν δυο νέα μηνύματα από το 112, λόγω της αναζωπύρωσης που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Το πρώτο κάλεσε τους κατοίκους των χωριών Αποδούλου, Αγίου Ιωάννη και Νίθαυρης να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ήχησε νέο 112 που καλούσε για εκκένωση του Αποδούλου με κατεύθυνση προς Φουρφουρά.

Σε πλήρη σχηματισμό επιχειρούν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται από το βράδυ στην περιοχή, καθώς και τα πεζοπόρα τμήματα. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 228 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος, συμπεριλαμβανομένων 32 δασοκομάντος που μετέβησαν αεροπορικώς από την Αθήνα, 47 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, το ένα συντονιστικό.

Στο μέτωπο της φωτιάς έχουν σπεύσει ο γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικης Νίκος Ρουμελιώτης.

Πύρινο μέτωπο σε δύσβατη περιοχή στο Δοξάτο Δράμας - Δεν απειλούνται οικισμοί

Υπό μερικό έλεγχο ετέθη μετά τις 18:30 το απόγευμα πάντως η φωτιά που είχε πιάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Καλαμπάκι Δοξάτου Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες καίνε σε δύσβατη περιοχή, με το βάρος των προσπαθειών κατάσβεσης να πέφτει στα εναέρια μέσα, τα οποία είναι 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, χωρίς να απειλείται κάποιος οικισμός.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στη Γενισέα Ξάνθης.

