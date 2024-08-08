Πύργος: Πέθανε ο 48χρονος που δέχθηκε τσίμπημα από αράχνη

Κατέληξε σήμερα το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, όπου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση ο 48χρονος άνδρας που δέχθηκε τσίμπημα από αράχνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, ο άτυχος άνδρας ήταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του “Ανδρέου Παπανδρέου” σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, και δυστυχώς εξέπνευσε νωρίτερα.

Ο 48χρονος που βρισκόταν στην Ηλεία για διακοπές, δέχθηκε το τσίμπημα χωρίς να το καταλάβει -όπως ο ίδιος είπε στους γιατρούς, κάτι που το μαρτυρά και το γεγονός πως από τους πόνους που είχε στο πόδι, πήγε να τον εξετάσει ιδιώτης ορθοπεδικός με τον ιατρό να τον στέλνεις εκτάκτως στο νοσοκομείο.

Η αρχική εικόνα του 48χρονου δεν ενέπνεε κάποια ανησυχία με τους γιατρούς ωστόσο να προχωρούν στην εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Χθες το μεσημέρι, η κατάσταση του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, με την κλινική του εικόνα να είναι περίεργη, με τα συμπτώματα που παρουσίασε, να παραπέμπουν σε δηλητηριώδες τσίμπημα, με το ιατρικό προσωπικό να κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή.

