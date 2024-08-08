Σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, προκειμένου να ελεγχθούν οι διάσπαρτες εστίες που υπάρχουν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη.

Η φωτιά ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση, στον οικισμό Χορδάκι Αμαρίου και - λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή - πήρε γρήγορα διαστάσεις, περνώντας και στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτήν την ώρα οι άνεμοι έχουν πλέον κωπάσει, ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση ενισχύθηκαν με εναέρια μέσα, και συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Υπενθυμίζεται ότι 32 δασοκομάντος έφτασαν στο νησί αεροπορικώς, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης δόθηκε απο το 112 εντολή εκκένωσης του χωριού Αγία Παρασκευή, ενώ περίπου στις 7.30 κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Αποδούλου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης, Μιχάλη Σαρρή, οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των πρώτων σπιτιών του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος πλέον δεν απειλείται.

Ο ίδιος πάντως ανέφερε πως στις φλόγες έχουν παραδοθεί εκατοντάδες ελιές και μεγάλη γεωργική και χορτολιβαδική έκταση.

Πηγή: skai.gr

