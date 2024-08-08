Δύο ακόμη σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, στις 7.16μμ, στο Άγιο Όρος.

Η πρώτη δόνηση είχε μέγεθος 3,5 και ακολούθησε δεύτερη, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μεγέθους 3,7.

Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ, το επίκεντρο ήταν μεταξύ Καρυών και Ουρανούπολης, από τον ίδιο εστιακό χώρο που έδωσε τις δονήσεις του τελευταίου δεκαημέρου.

Το εστιακό βάθος των δύο σημερινών δονήσεων ήταν 10 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

