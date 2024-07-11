Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στην Κορινθία- Σε ρεματιά το κύριο μέτωπο

Μάχη με τις φλόγες θα δώσουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Στίμαγκα Κορινθίας με τη φωτιά να κατακαίει παρθένο δάσος.

Η πυρκαγιά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αλλά εστίες που θα δουλευτούν όλο το βράδυ από τους πυροσβέστες, τον δασάρχη και τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ τα εναέρια θα επιχειρήσουν ξανά με το πρώτο φως της ημέρας, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

14 αεροπλάνα, 8 ελικόπτερα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, 152 #πυροσβέστες και δασοκομάντος, υδροφόρες, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους δήμους καθώς και 2 ερπυστριοφόρα του στρατού επιχείρησαν από το μεσημέρι στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά στη #Στιμάγκα… pic.twitter.com/rlGyJ4USFv — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 11, 2024

Σε σχετική του ανάρτηση στο X, συνόψισε πως 14 αεροπλάνα, 8 ελικόπτερα, 50 πυροσβεστικά οχήματα, 152 πυροσβέστες και δασοκομάντος, υδροφόρες, μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Πελοποννήσου και τους δήμους καθώς και 2 ερπυστριοφόρα του στρατού επιχείρησαν από το μεσημέρι στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά.

«Όλοι τους έδωσαν και δίνουν μεγάλη μάχη και τους ευχαριστώ από καρδιάς».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η πυρκαγιά ξεκίνησε και εξελίσσεται μέσα σε ρεματιά με απότομες κλήσεις και πολύ πυκνή βλάστηση, χωρίς, μέχρι στιγμής να απειλούνται οι οικισμοί Στιμάγκα, Δάφνη και Κούτσι που βρίσκονται κοντά όπως εξήγησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Δυο αεροσκάφη καναντέρ το ένα πίσω από το άλλο, έκαναν χαμηλή πτήση πάνω από το πύρινο μέτωπο νωρίτερα, προκειμένου να μειώσουν το θερμικό φορτίο.

Oι φλόγες κατακαίουν δασική έκταση, κτήματα και αμπέλια με τους κατοίκους να παρακολουθούν τις προσπάθειες των πυροσβεστών με αγωνία.

Καθώς η πυρκαγιά έχει πλέον διάσπαρτες εστίες ο Αναστάσιος Γκιόλης- Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, συνοψίζει πως «η φωτιά καεί περιουσίες συμπολιτών μας, σταφύλια που ήταν να βγουν στην αγορά».

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των δυνατών ανέμων, της πολύ πυκνής βλάστησης και του ανάγλυφου της περιοχής με το μέτωπο κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας.

Στη Νεμέα έσπευσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, όπου πραγματοποιεί σύσκεψη για τον συντονισμό των δράσεων.

Ελικόπτερα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού αλλά λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των προαναφερθέντων συνθηκών, οι προσπάθειες των χειριστών έγιναν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ένα σύννεφο καπνού έχει τυλίξει την περιοχή ενώ πύρινες γλώσσες, ξεπηδούν μέσα από το δάσος.

112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη φωτιά στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Στιμάγκας Κορινθίας καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική Πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Στιμάγκας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ».

Σε μία ρεματιά βρίσκεται το κύριο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Στιμάγκα

«Σε μία ρεματιά προς την περιοχή της Νεμέας βρίσκεται το κύριο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Στιμάγκα, του Δήμου Βέλου - Βόχας, Κορινθίας» ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής.

Όπως πρόσθεσε, «αυτήν την ώρα δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και κατοικίες, όμως οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση».

Επίσης, ο Αναστάσιος Γκιολής ανέφερε ότι «είναι μεγάλη η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης με πολλά εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις», συμπληρώνοντας ότι «η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνδράμει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου».

Δεν κινδυνεύει κοινότητα

«Μέχρι αυτήν την ώρα δεν κινδυνεύει καμία κοινότητα από την φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Στιμάγκα», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Βέλου - Βόχας, Κορινθίας, Θανάσης Μανάβης.

Όμως, όπως πρόσθεσε, «υπάρχουν κάποιες αναζωπυρώσεις, καθώς και ένα μικρό πύρινο μέτωπο, για το οποίο υπάρχει μία ανησυχία, μήπως κινηθεί προς την κοινότητα Χαλκί, που βρίσκεται απέναντι από την Στιμάγκα».

Πάντως, όπως τόνισε ο δήμαρχος, «οι πυροσβέστες είναι παρόντες και επιχειρούν» προσθέτοντας ότι «η Πυροσβεστική έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολύ».

Όσον αφορά τους ανέμους, ο Θανάσης Μανάβης είπε ότι «έχει μειωθεί κατά πολύ η έντασή τους», ενώ μιλώντας για τις ζημιές που έχει προκαλέσει μέχρι τώρα η φωτιά, είπε ότι «έχουν καεί πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις».

ΑΠΕ-SKAI.GR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.