Απόφαση για την προφυλάκιση πέντε κατηγορουμένων μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος εκβιαστών σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας, έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας.

Η δεύτερη ομάδα, αποτελούμενη από έξι φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους, ενώ χθες Τετάρτη απολογήθηκαν οκτώ κατηγορούμενοι δύο εκ των οποίων κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Μετά την απολογητική διαδικασία σήμερα, τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν η 43χρονη («Νάνσυ») που εμφανίζεται ως διευθυντικό μέλος της οργάνωσης και ο 64χρονος συγκατηγορούμενος της για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης προφυλακιστέος κρίθηκε και κατηγορούμενος, συγγενικό πρόσωπο υψηλόβαθμου στελέχους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν οι δικαστικές αρχές και στον αδελφό της 43χρονης, αλλά και σε δυο ακόμη υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών.

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ένας νεαρός κατηγορούμενος που εμφανίζεται να έκανε μικροδουλειές της ομάδας.

Και οι 14 κατηγορούμενοι είναι, ανά περίπτωση, αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία στόχευε επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης.

Συνολικά για την υπόθεση οι δικαστικές αρχές έκριναν επτά κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους και άλλους επτά ελευθερίας με την επιβολή όρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

