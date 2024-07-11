Μήνυμα 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά στην Ξάνθη καλώντας τους κατοίκους σε Πηγάδια, Νέο και Παλιό Ζυγό να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα για την αποφυγή εισπνοής καπνού.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🔥 Αστική πυρκαγιά στα #Κιμμέρια #Ξάνθης
❗Αν βρίσκεστε στους οικισμούς #Πηγάδια #Νέος_Ζυγός & #Παλιός_Ζυγός, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα️
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 11, 2024
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περιοχή Κιμμέρια όπου επιχείρησαν τρία αεροσκάφη. Το μέτωπο της φωτιάς έχει περιοριστεί.
