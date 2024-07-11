Μήνυμα 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά στην Ξάνθη καλώντας τους κατοίκους σε Πηγάδια, Νέο και Παλιό Ζυγό να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα για την αποφυγή εισπνοής καπνού.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περιοχή Κιμμέρια όπου επιχείρησαν τρία αεροσκάφη. Το μέτωπο της φωτιάς έχει περιοριστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.