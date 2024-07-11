Μήνυμα μέσω του οποίου οι πολίτες καλούνται να είναι σε ετοιμότητα, εστάλη πριν από λίγο από το 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Κορινθία .

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Στιμάγκα Κορινθίας και σε αυτή τη φάση μαίνεται με διάσπαρτες εστίες.

Ξεκίνησε μέσα σε ρεματιά και εξελίσσεται στο εσωτερικό της. Οι οικισμοί που βρίσκονται κοντά (Στιμάγκα, Δάφνη και Κούτσι) δεν απειλούνται.

«Ξεκίνησε και εξελίσσεται μέσα σε ρεματιά με απότομες κλήσεις και πολύ πυκνή βλάστηση, χωρίς, μέχρι στιγμής να απειλούνται οικισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 159 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος και 49 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 19 εναέρια μέσα, 11 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους.

Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συντονιστική σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Κικίλιας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, των ΟΤΑ και όλων των σωμάτων ασφαλείας.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση αποφύγουμε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση», πρόσθεσε ο κος Βαθρακογιάννης.

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς μετέβησαν πολύ ισχυρές ενέργειες και επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά λόγω της πολύ πυκνής βλάστησης και του ανάγλυφου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Στιμάγκα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2024

