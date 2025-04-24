Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση κλεισίματος στρατοπέδων στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και της νέας δομής τους. H φάση αυτή περιλαμβάνει συγχωνεύσεις και μετασταθμεύσεις 21 μονάδων που βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

8 μονάδες στη Μακεδονία

2 στη Θράκη

2 στη Θεσσαλία

2 στη Στερεά Ελλάδα

3 στην Πελοπόννησο

4 σε Βόρειο, Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο

Αθροιστικά, από τα τέλη του 2024 όταν ξεκίνησε η διαδικασία «συμμαζέματος» στον ελληνικό στρατό, έχουν καταργηθεί 31 μονάδες. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι κατά τη Γ’ και τη Δ’ φάση, οι οποίες θα είναι οι πιο σαρωτικές και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2025, θα καταργηθούν ακόμη 106 μονάδες.

Καλύτερης διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού

Μέχρι το 2024, σε ολόκληρη την επικράτεια λειτουργούσαν 831 στρατόπεδα, περισσότερα από όσα διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά την ολοκλήρωση των τριών φάσεων, αναμένεται ο αριθμός τους να μειωθεί σε 694.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή των 21 στρατοπέδων έγινε κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού και περιλαμβάνει μονάδες που ήταν αδρανείς, υποστελεχωμένες ή αμελητέας επιχειρησιακής σημασίας, με το λειτουργικό τους κόστος να είναι μεγαλύτερο από το όποιο στρατηγικό όφελος.

Σε ό,τι αφορά στην παραμεθόριο, δηλαδή στις 6 μονάδες της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, αποφασίστηκε η συγχώνευση μονάδων της Εθνοφυλακής ώστε να αυξηθεί η στελέχωση σε κρίσιμους σχηματισμούς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη καθώς και για λόγους καλύτερης διαχείρισης του στελεχιακού δυναμικού.

Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν απομειώνεται η δύναμη, ούτε επηρεάζεται η μαχητική ικανότητα των Ταγμάτων Εθνοφυλακής που υπηρετούν στην παραμεθόριο. Αντιθέτως, σημειώνουν ότι οι ενέργειες αυτές επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίησή τους.

Εξοικονόμηση πόρων

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Δομή Δυνάμεων 2024-2035, από το κλείσιμο 137 στρατοπέδων πρόκειται να εξοικονομηθούν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας, Νίκου Δένδια, από την κατάργηση, συγχώνευση και μετακίνηση των 10 μονάδων της Α’ φάσης του προγράμματος, εξοικονομούνται μηνιαίως 130.316 εργατοώρες.

Παράλληλα με τις περικοπές στα λειτουργικά έξοδα, το κλείσιμο μονάδων και ο εξορθολογισμός της επετηρίδας απελευθέρωσαν σημαντικά κονδύλια από τον αμυντικό προϋπολογισμό, τα οποία επιστρέφονται με τη μορφή αυξήσεων στις μηνιαίες αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που κυμαίνονται από 13% έως 20%.

Εξάλλου, η εξοικονόμηση πόρων επέτρεψε την καταβολή επιδομάτων επικινδυνότητας αλλά και την αύξηση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών. Η αύξηση των αποδοχών συνολικά στο στράτευμα αποτελεί το πιο κρίσιμο στοίχημα που έχουν να διαχειριστούν η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, καθώς ο μισθολογικός είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί σε μαζικές αποστρατείες αλλά και στη δραματική μείωση του αριθμού των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών. Ενα πρόβλημα που δεν έχει δείξει ακόμη το πραγματικό του μέγεθος.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της Β’ φάσης, εκτός από χρήματα, αναμένεται να απελευθερωθούν και σημαντικές εκτάσεις, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στο οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων. Ο στόχος, σύμφωνα με την ηγεσία του ελληνικού Πενταγώνου, είναι να ανεγερθούν 5.000 κατοικίες έως το 2030, οι οποίες θα παραχωρούνται στα στελέχη που μετατίθενται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Κατά την Α’ φάση του κλεισίματος στρατοπέδων, απελευθερώθηκαν περισσότερα από 3.500 στρέμματα, μέρος των οποίων έχει ήδη ενταχθεί στο οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Η A’ ΦΑΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ

Πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια της οποίας συγχωνεύθηκαν και μετεγκαταστάθηκαν 10 μονάδες:

Μακεδονία: 1

Θράκη: 4

Στερεά Ελλάδα: 2

Πελοπόννησος: 1

Ηπειρος: 1

Βόρειο, Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο: 1

