Προανακριτική και διοικητική έρευνα για τη συμπεριφορά αστυνομικών κατά την καταδίωξη μοτοσυκλέτας στην Κηφισιά διεξάγεται, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης 17/4 και καταγγέλλεται «αστυνομική βία» κατά τη διάρκεια σύλληψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Σχετικά με δημοσιεύματα, τα οποία βασίζονται σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου καταγγέλλεται περιστατικό “αστυνομικής βίας” κατά τη διάρκεια σύλληψης ατόμου στην περιοχή της Κηφισιάς, διευκρινίζονται τα εξής:

Βραδινές ώρες της 17ης Απριλίου 2025 στην οδό Τατοΐου στη Μεταμόρφωση, οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας, στην οποία επέβαινε και συνεπιβάτης, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και στη συνέχεια προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και είσοδο σε μονόδρομο, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο άλλους οδηγούς οχημάτων και πεζούς.

Στη συνέχεια, φτάνοντας στο ύψος της οδού Καλυφτάκη με την οδό Γ. Λύρα στην Κηφισιά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, λόγος για τον οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Επισημαίνεται ότι, δεν έφερε προστατευτικό κράνος, ενώ στερούνταν και σχετικής άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα (2.425 ευρώ) για τρεις περιπτώσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, καθώς και για στέρηση διπλώματος, επίδειξη ικανοτήτων, μη χρήση κράνους και κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο.

Περαιτέρω, ως προς τα καταγγελλόμενα, διενεργείται προανακριτική και διοικητική έρευνα, σύμφωνα με την πάγια πρακτική σε ανάλογες περιπτώσεις, ώστε να διακριβωθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών σχετικά με τη συμπεριφορά των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι, η επικίνδυνη οδήγηση, ιδίως όταν συνδυάζεται με άγνοια του Κ.Ο.Κ., έλλειψη άδειας οδήγησης ή μη χρήση προστατευτικού κράνους, δεν αποτελεί απλώς παράβαση, αλλά θανάσιμο ρίσκο — για τον ίδιο τον οδηγό, τον ή τους συνεπιβάτες, τους πεζούς και τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αστυνομικοί, και ειδικά τα πληρώματα πρώτης γραμμής, θα συνεχίσουν να δίνουν καθημερινό αγώνα υπό δύσκολες και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες για τη διαφύλαξη της νομιμότητας, την κυκλοφοριακή τάξη και την ασφάλεια όλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.