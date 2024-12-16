Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) όπως ανακοινώνει, υλοποιεί άμεσα την σχετική οδηγία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τον προγραμματισμό μεταστάθμευσης και συγχωνεύσεων Μονάδων, λόγω της αλλαγής διάταξης των Σχηματισμών και της κατάργησης Στρατοπέδων του Στρατού Ξηράς, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και της Νέας Δομής τους.

Η Α΄ Φάση του προγραμματισμού είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού στελέχωσης μέσω της κατάργησης υποστελεχωμένων Μονάδων και της συγχώνευσής τους όπου απαιτείται, όπως και η αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους και των δυνατοτήτων των Σχηματισμών, με βάση τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες μεταβολές:

Καταργείται το Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ», στο Γύθειο Λακωνίας και η Μονάδα που εδρεύει εκεί θα μετασταθμεύσει στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΒΑΚΗ», στο Ξηροκάμπι Λακωνίας.

Καταργείται το Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΥΠ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΗ», στη Μαλακάσα Αττικής και η Μονάδα που εδρεύει εκεί θα μετασταθμεύσει στο Στρατόπεδο «ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ», στο Αυλάκι Στυλίδος Φθιώτιδας.

Καταργείται το Στρατόπεδο «ΙΛΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ», στην Ομβριακή Φθιώτιδας και η Μονάδα που εδρεύει εκεί θα μετασταθμεύσει στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ», στο Αυλάκι Στυλίδος, Φθιώτιδας.

Καταργείται το Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ», στα Ιωάννινα και οι Μονάδες που εδρεύουν εκεί θα μετασταθμεύσουν στο Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ», στο Πέραμα Ιωαννίνων και στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ», στο Καλπάκι Ιωαννίνων.

Καταργείται το Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ», στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και η Μονάδα που εδρεύει εκεί θα μετασταθμεύσει στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ», στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης.

Συγχωνεύεται η Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ», στην Αντιμάχεια Κω, με τη Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΣΤΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ», στο Πυλί Κω. Το Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ» καταργείται .

Συγχωνεύεται η Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΤΣΙΑΝΗ», στη Λεπτή Ορεστιάδος Έβρου, με τη Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ», στον Λαγό Έβρου. Το Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΤΣΙΑΝΗ» καταργείται .

Συγχωνεύεται η Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΖΑΧΟΥ», στη Νέα Βύσσα Έβρου, με τη Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΜΧ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ», στα Ρίζια Έβρου. Το Στρατόπεδο «ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΖΑΧΟΥ» καταργείται.

Συγχωνεύεται η Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΒ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ», στον Πέπλο Έβρου, με τη Μονάδα που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗ», στον Δορίσκο Έβρου. Το Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΒ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» καταργείται .

Συγχωνεύεται το Τάγμα Εθνοφυλακής που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ», στους Μεταξάδες Έβρου, με το Τάγμα Εθνοφυλακής το οποίο εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ», στο Διδυμότειχο Έβρου. Το Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» καταργείται .

Θα ακολουθήσει η Β΄ Φάση καταργήσεως Στρατοπέδων και μετακινήσεων – συγχωνεύσεων Μονάδων, η οποία θα υλοποιηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025.

Για τα παραπάνω Στρατόπεδα, με την ολοκλήρωση των μετασταθμεύσεων – συγχωνεύσεων θα εκκινήσουν άμεσα οι ενέργειες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

