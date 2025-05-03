Ολοκληρώθηκαν οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι εξετάσεις διεξήχθησαν σήμερα, Σάββατο 3 Μαΐου 2025 σε 62 εξεταστικά κέντρα για τα Πρότυπα Σχολεία και σε 8 εξεταστικά κέντρα για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε ομαλά.

Συνολικά είχαν υποβληθεί 9.056 αιτήσεις για την κάλυψη 1.775 διαθέσιμων θέσεων στα Πρότυπα και 328 αιτήσεις για 380 θέσεις στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Οι ερωτήσεις των εξετάσεων καθώς και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων:

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους εκπαιδευτικούς, τα διοικητικά στελέχη, τους επιτηρητές, καθώς και τους γονείς και μαθητές, για τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

