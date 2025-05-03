Την προσοχή των πολιτών, εφιστά το αρχηγείο της ΕΛΑΣ καθώς επιτήδειοι προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες διακινούν νέο ψευδεπίγραφο - απατηλό μήνυμα με τη χρήση στοιχείων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες, χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών Aρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες - χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων, ζητώντας, μάλιστα, από τους παραλήπτες την άμεση παροχή εξηγήσεων προς αποφυγή κυρώσεων. Στην προσπάθειά τους, δε, να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή χρησιμοποιούν τα λογότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Europol, καθώς και εντύπωμα σφραγίδας με δήθεν υπογραφή στελεχών της ανωτέρω υπηρεσίας.

Από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι το κείμενο - μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν - παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην ανταποκρίνονται, να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία.

Υπενθυμίζεται, ότι περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Πηγή: skai.gr

