Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συναντήθηκε την Τετάρτη (30/4) στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ με αντιπροσωπεία στελεχών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Νέας Υόρκης (N.Y.P.D. - New York City Police Department), η οποία συνοδευόταν από στέλεχος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Σωμάτων.

Επιπρόσθετα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι «η πλειοψηφία των στελεχών του N.Y.P.D. που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία είναι ελληνικής καταγωγής, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη συναισθηματική και συμβολική αξία στη συνάντηση, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς της Ομογένειας με την πατρίδα.»

Τέλος, ο κ. Μάλλιος ευχαρίστησε τα στελέχη του N.Y.P.D. για την επίσκεψή τους και τόνισε τη σημασία της διεύρυνσης των διαύλων συνεργασίας με διεθνείς αστυνομικούς φορείς, ιδίως στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας, που διαρκώς εξελίσσεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

