Τις 25.000 περίπου (24.187), έφτασαν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (ΠΣ), στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ), στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (ΠΕΣ) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ) για το έτος 2025-2026, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων «καταδεικνύει την ευρεία και διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή του θεσμού».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τον έλεγχο των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκύπτει ότι έχουν κατατεθεί:

- 9.056 αιτήσεις για 1.775 θέσεις σε Πρότυπα Σχολεία της χώρας.

- 3.274 αιτήσεις για 1.166 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της χώρας.

- 328 αιτήσεις για 380 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

- 12.159 αιτήσεις για 3.134 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία της χώρας.

Yπενθυμίζεται, ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα ΠΣ, ΔΗΜΩΣ και ΠΕΣ, είναι η Παρασκευή 2 Μαΐου 2025.

Σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δοκιμασιών δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, όσον αφορά στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Μαΐου 2025 ενώ όσον αφορά στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Κυριακή 4 Μαΐου 2025.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να λαμβάνουν την πληροφόρηση για τη διαδικασία και τις οδηγίες για τις εξετάσεις από τη σελίδα υποβολής των αιτήσεων καθώς και από τις παραπάνω ιστοσελίδες, https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/.

πίσης, όπως έχει γίνει γνωστό, θα ενημερωθούν με SMS πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων για τον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή και το εξεταστικό κέντρο 4 ημέρες πριν την διεξαγωγή τους.

Πηγή: skai.gr

