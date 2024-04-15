Εξήντα χρόνια κλείνει το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle, η οποία αποτελεί βασικό συνεργάτη του ομίλου ΣΚΑΪ στην Αθήνα από το 1990.

Η ιστορία ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου του 1964, όταν η Deutsche Welle εξέπεμψε την πρώτη ελληνική εκπομπή στα βραχέα στο πλαίσιο της διεύρυνσης των προγραμμάτων της σε ξένες γλώσσες. Πολλοί θα θυμούνται τη χαρακτηριστική φράση "Εδώ Deutsche Welle. Εδώ Deutsche Welle" τον καιρό της δικτατορίας (1967-1974). Αυτή ακριβώς η «φωνή» αντηχεί ακόμη για όσους την έζησαν και έχει χαραχτεί στο συλλογικό υποσυνείδητο πολλών Ελλήνων.

Η ελληνική σύνταξη την εποχή της δικτατορίας: Γκίντερ Χάιερ, Άγγελος Μαρόπουλος, Γιώργος Κλαδάκης, Δανάη Κουλμάση, Κώστας Νικολάου

Η DW έγινε η γέφυρα με την ελεύθερη δημοκρατική Ευρώπη, το στήριγμα στην εποχή της καταπίεσης, η «φωνή» τους στον αγώνα για αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Η εκπομπή απέκτησε τεράστιο ακροατήριο. Περίπου τρία εκατομμύρια Έλληνες συγκεντρωνόταν κάθε βράδυ, 21:40 - 22:40 στην μπάντα των βραχέων λόγω του συνεπούς αντιδικτατορικού χαρακτήρα της. Μέσα σε ένα καθεστώς λογοκρισίας το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle μετατράπηκε σε φωνή ελευθερίας, εγγράφοντας ένα θετικό κεφάλαιο στις μεταπολεμικές ελληνογερμανικές σχέσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Σπύρος Μοσκόβου, μόνιμος συντάκτης στην ελληνική υπηρεσία από το 1989 και διευθυντής της από το 2000, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με εμφανή συγκίνηση και υπερηφάνεια: «Τυχαίνει ακόμα και σήμερα να λέγεται μια στις τόσες στη δημόσια συζήτηση ‘το είπε η Deutsche Welle’, σαν να πρόκειται για εχέγγυο αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Αυτό σημαίνει ότι το ιστορικό παρελθόν, το συνειδησιακό αποτύπωμα που άφησε η ‘η φωνή της ελευθερίας από τη Γερμανία’ τον καιρό της δικτατορίας, λειτουργεί ακόμα ως ηχείο, προσθέτοντας ειδικό βάρος στα λεγόμενά μας. Εννοείται ότι αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες ευθύνες. Κατά κάποιον τρόπο πρέπει να ανταποκριθείς σε προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν από σένα για σένα, μια δημιουργική πρόκληση. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή σύνταξη έχει επίγνωση αυτής της ευθύνης που ούτως ή άλλως συμβαδίζει και με τις σημερινές δημοσιογραφικές αρχές του σταθμού».

«Η Ελληνική Σύνταξη είναι μια ψηφίδα της Deutsche Welle, η οποία σήμερα παράγει πρόγραμμα σε πάνω από 30 γλώσσες. Ο σταθμός έχει εκπονήσει συστηματικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για σημερινές προκλήσεις, όπως ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας, ο αντισημιτισμός, τα fake news (οι ‘ψευδείς ειδήσεις’). Αυτές είναι δεσμευτικές για όλους. Από κει και πέρα κάθε σύνταξη έχει ελευθερίες στην επιλογή των θεμάτων, πέρα από τα ένα-δύο αυτονόητα της κάθε μέρας. Έτσι καταστρώνουμε καθημερινά το δικό μας μίγμα στην ιστοσελίδα μας, στο ραδιοφωνικό δεκάλεπτο, στα social media», εξηγεί ο Σπύρος Μοσκόβου, ο οποίος έχει εδώ και χρόνια ταυτιστεί με την Ελληνική Σύνταξη. Παράλληλα, ως φιλόλογος και μεταφραστής λογοτεχνίας, διατηρεί πάντα τη σχέση του με τον πολιτισμό και τα γράμματα των δύο χωρών. «Νομίζω ότι οι πολύπτυχες ανταλλαγές μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών καλλιτεχνών και συγγραφέων δεν διακόπηκαν ποτέ, διακρίνω έναν αμοιβαίο και διαρκή σεβασμό. Εξάλλου αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν μακρά ιστορία, ήδη από τον 18ο αιώνα οι Γερμανοί φαντάζονταν ότι ήταν οι πνευματικοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων! Μια φορά που επισκέφθηκα τον συγγραφέα Πέτερ Χάντκε (σ.σ. έχει μεταφράσει τουλάχιστον οκτώ βιβλία του) στο σπίτι του, τον βρήκα να μελετά με αφοσίωση ένα κείμενο. Ήταν η Καινή Διαθήκη στα αρχαία ελληνικά. Και μου είπε: "Νιώθω τα ελληνικά πολύ κοντά μου"», θυμάται ο Σπύρος Μοσκόβου, κι ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια «γέφυρα» των δύο χωρών.

Πριν από μερικά χρόνια, όταν η Γερμανία ήταν η τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, η διευθύντρια της διοργάνωσης ανέφερε στα εγκαίνια την παρουσία του ως εκπροσώπου της «φωνής της Deutsche Welle». Και τότε το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα. «Το χειροκρότημα δεν ήταν για μένα προσωπικά, αλλά για τη Deutsche Welle που είχε κάνει αυτό που ήταν δίκαιο σε μια δύσκολη εποχή. Πάντα θα με συγκινεί αφάνταστα αυτή η απροσδόκητη επανεμφάνιση του παρελθόντος, σαν να είναι πάντα ζωντανό και στο σήμερα», αναφέρει ο διευθυντής της Ελληνικής Σύνταξης

Σταθερή επιδίωξη της DW όλες αυτές τις δεκαετίες ήταν και παραμένει η αξιόπιστη ενημέρωση του ελληνικού κοινού, μια διαφορετική ματιά στις διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

