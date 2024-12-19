Με αφορμή την 51η επέτειο από την εκλογή του σε επίσκοπο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επεσήμανε ότι «ποτέ δεν θα υποστείλουμε τη σημαία! Ακόμη και αν χρειασθεί να γευθούμε πικρότερα ποτήρια αγνωμοσύνης, ακόμη και αν υποστούμε χειρότερες ταπεινώσεις, ακόμη και αν πνεύσουν ισχυρότεροι, βορειότεροι και ψυχρότεροι ενάντιοι άνεμοι».

Κατά την ομιλία του μετά τη χοροστασία του στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου στην Κωνσταντινούπολη και με αφορμή τη χθεσινή εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Σεβαστιανού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε εμφατικά: «Δεν θα αμελήσουμε ούτε στιγμή το ιερόν χρέος μας έναντι του μέλλοντος του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, ούτε θα προδώσουμε την μακραίωνα ιστορία μας, ούτε θα απεμπολήσουμε την τιμίαν παρακαταθήκην και την καθηγιασμένην κληρονομίαν των πατέρων μας».

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε επίσης: «Παρεκαλέσαμε την Παναγία Μητέρα μας να προστατεύει την κοινότητα αυτή και ολόκληρη την εδώ Ομογένειά μας, καθώς και ένα έκαστον εξ υμών, των πεφιλημένων κατά πνεύμα τέκνων μας. Είμεθα δε βέβαιοι ότι η Υπέρμαχος Στρατηγός και Έφορος της Πόλεώς μας, η οποία θέλει να παραμείνουμε εδώ στην Θεοτοκούπολη του Κωνσταντίνου και να φυλάσσουμε τα πανάγια προσκυνήματα και τα αγιάσματά της, τα οποία είναι πάμπολλα, θα βοηθήσει την Αγίαν του Χριστού και Υιού της Μεγάλην Εκκλησίαν να συνεχίσει τη θυσιαστικήν διακονίαν του εδώ πληρώματος, των εν τω εξωτερικώ επαρχιών του Θρόνου, της όλης Ορθοδοξίας, των διαχριστιανικών διαλόγων, της διαθρησκειακής καταλλαγής και του πολιτισμού και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

