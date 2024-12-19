«Χτύπημα» από ΕΛ.ΑΣ σε σπείρα - Εισήγαγαν πάνω από 10 κιλά κάνναβης αεροπορικώς

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού, και εν συνεχεία στην περαιτέρω διακίνησή τους, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

4 συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά -4- μέλη της οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Προηγήθηκε ο εντοπισμός και κατάσχεση από υπαλλήλους του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, -2- ταχυδρομικών δεμάτων για τα οποία διαπιστώθηκε ότι εισήλθαν από χώρα της Ασίας αεροπορικώς, με τελικό προορισμό περιοχή των Σερρών και περιείχαν -10- κιλά και -292- γραμμ. κάνναβης.

Ακολούθως, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Εισαγγελίας, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών ανατέθηκε στο Γραφείο Κάνναβης και Συνθετικών Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια επιχείρησης «ελεγχόμενης παράδοσης» των ταχυδρομικών δεμάτων.

Στο πλαίσιο της «ελεγχόμενης παράδοσης» εντοπίσθηκαν οι -4- κατηγορούμενοι σε ταχυδρομικό κατάστημα στην περιοχή των Σερρών, κατά τη διάρκεια παραλαβής των ανωτέρω δεμάτων, όπου και συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, ένας εκ των κατηγορούμενων εισήλθε στο κατάστημα προκειμένου να παραλάβει τα δέματα, ενώ οι έτεροι -3- παρέμεναν εξωτερικά, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης και κατόπτευσης του χώρου.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από τις περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, αλλά και από σωματικές έρευνες, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-8,3- γραμμ. κάνναβης,

-4.700- ευρώ,

-6- κινητά,

μπαστούνι μπέιζμπολ,

μαχαίρι και

όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

