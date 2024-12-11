Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απευθύνει έκκληση προς όλους τους αρμοδίους πολιτικούς ηγέτες να σεβασθούν την ζωήν και την ακεραιότητα των προσώπων, καθώς και τα ιστορικά μνημεία του Χριστιανισμού της Συρίας και την εν γένει πολιτιστική κληρονομία αυτής.

Εν όψει δε της επερχόμενης εορτής «της του Χριστού Γεννήσεως, του Άρχοντος της ειρήνης, η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία εύχεται η ειρήνη του Κυρίου, η πάντα νουν υπερέχουσα, να βασιλεύση εις την χώραν, εις την ευρυτέραν περιοχήν και εις όλον τον κόσμον και να διάγουν οι άνθρωποι και οι λαοί εν ασφαλεία και ευημερία».

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη για να εκφράσει την αδελφική συμπάθειά του και την συμπαράσταση του Οικουμενικού Θρόνου προς το παλαίφατο Πατριαρχείο, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Δαμασκό και βιώνει δύσκολες στιγμές εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στη Συρία.

Στη συνομιλία που είχαν οι δύο προκαθήμενοι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξεδήλωσε εκ μέρους της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικά την έντονη ανησυχία για την κατάσταση της Ιεραρχίας, του κλήρου και του πληρώματος της ιστορικής Εκκλησίας των Αντιοχέων και την απόλυτη συμπαράστασή του προς αυτή, δεόμενος υπέρ της ασφαλείας και ευσταθείας της.

Ο Πατριάρχης Αντιοχείας, από την πλευρά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως για την αδελφική συμπόρευση των δύο παλαιφάτων Πατριαρχείων και κατά την κρίσιμη αυτήν στιγμήν στην Ιστορία του Θρόνου της Μεγάλης Θεουπόλεως της Αντιοχείας και περιέγραψε διεξοδικώς την επικρατούσα κατάσταση στη Συρία, διαβεβαιώνοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ασφάλεια επί του παρόντος της Ιεραρχίας, του κλήρου και του πληρώματος της Εκκλησίας της Αντιόχειας, καθώς και περί της μη ύπαρξης καταστροφών στους ναούς.

Κατόπιν σχετικής ερωτήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη αναφέρθηκε και στην αποκλιμάκωση και σταθεροποίηση της κατάστασης στον Λίβανο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποσχέθηκε να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Μακαριώτατο κατά τις προσεχείς ημέρες.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ιεραρχών επετεύχθη κατόπιν πολλών δυσκολιών και αλλεπάλληλων ανεπιτυχών προσπαθειών επί ημέρες, λόγω προβλήματος στο δίκτυο των τηλεπικοινωνιών στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

