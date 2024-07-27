Έκκληση για εφαρμογή Ολυμπιακής εκεχειρίας απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ευχόμενος οι φετινοί Αγώνες να αποτελέσουν την αφετηρία όχι απλώς για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, αλλά για τον τερματισμό όλων των αιματηρών πολεμικών συγκρούσεων, ιδίως στη σκληρά δοκιμαζομένη Ουκρανία και στην ταλανιζομένη Μέση Ανατολή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε χθες, 26 Ιουλίου, στον εορτάζοντα ναό της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου, στον Κεράτιο Κόλπο στην Κωνσταντινούπολη, και στην ομιλία του μετά τη θεία λειτουργία ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι «η Αγία Παρασκευή, η οποία αντέστη κατά των τυράννων, δια της πανσθενουργού χάριτος του Θεού, με αποτέλεσμα να νικήση αυτούς πνευματικώς και να τους οδηγήση εις την εις Χριστόν πίστιν, μας δίδει μήνυμα ελπίδας με το παράδειγμά της ότι δεν είναι ίδιον του Χριστιανού ο φόβος, η δειλία και η αγωνία που δημιουργούν κατά τας τραγικάς στιγμάς της ζωής η θλίψις και ο πόνος» για να συμπληρώσει: «Αντιθέτως, μας υπενθυμίζει ότι καθήκον του Χριστιανού είναι η άθλησις, ο αγώνας. Δεν είναι τυχαίον το γεγονός ότι ο ιερός υμνογράφος εις το απολυτίκιον της Αγίας Παρασκευής την αποκαλεί "αθληφόρο", για να δείξη ότι ήθλησε νομίμως και καλώς, διό και εστεφανώθη και τιμάται, αιώνες τώρα, από όλας τας γενεάς των Χριστιανών».

Παραλληλίζοντας τον βίο της Αγίας Παρασκευής καθ' αυτόν τον τρόπο με την αθλητική άμιλλα ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στη συνέχεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώνοντας τη φωνή του με εκείνη του Πάπα Φραγκίσκου υπέρ της Ολυμπιακής εκεχειρίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε: «Εάν οι αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Παρισίων αγωνίζονται με ζήλο και ευγενή άμιλλα για να κερδίσουν το πολυπόθητο μετάλλιο, αντιλαμβάνεσθε, τέκνα πολυφίλητα, πόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο δικός μας ζήλος και πόσο υψηλότερο το δικό μας αγωνιστικό φρόνημα, προκειμένου να κερδίσουμε τον αμαράντινο στέφανο του ιδίου του Θεού! Επιλαμβανόμεθα της ευκαιρίας της επισήμου ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων απόψε, για να ενώσουμε τη φωνή μας με αυτήν του αγιωτάτου αδελφού Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου υπέρ της Ολυμπιακής εκεχειρίας, η οποία από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν αυτονόητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και γινόταν από όλους σεβαστή ως ιερά και απαραβίαστος. Δεόμεθα μετά ζεούσης καρδίας του 'Αρχοντος της ειρήνης και οι φετινοί Αγώνες στην Πόλι του Φωτός να αποτελέσουν την αφετηρία όχι απλώς για μια προσωρινή κατάπαυσι του πυρός, αλλά για τον τερματισμό όλων των αιματηρών πολεμικών συγκρούσεων, ιδίως στην σκληρώς δοκιμαζομένη Ουκρανία και στην ποικίλως ταλανιζομένη Μέση Ανατολή, και για την επικράτησι δικαίας και διαρκούς ειρήνης στις πολύπαθες αυτές περιοχές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

